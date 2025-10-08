Tragedia

Brutal choque en la Ruta 11: murió un nene de 2 años tras partirse un auto por la mitad

Un niño de dos años falleció este miércoles por la mañana luego de que el auto en el que viajaba junto a su madre impactara contra una columna de alumbrado en el kilómetro 503 de la Ruta Provincial 11. La mujer, de 32 años, está internada en Mar del Plata.