Brutal choque en la Ruta 11: murió un nene de 2 años tras partirse un auto por la mitad
Un niño de dos años falleció este miércoles por la mañana luego de que el auto en el que viajaba junto a su madre impactara contra una columna de alumbrado en el kilómetro 503 de la Ruta Provincial 11. La mujer, de 32 años, está internada en Mar del Plata.
El Ford Ka quedó partido a la mitad tras impactar contra una columna de alumbrado.
Un nuevo siniestro vial conmociona a la Costa Atlántica. Este miércoles por la mañana, un nene de apenas dos años perdió la vida tras un violento accidente sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 503, en el límite entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar.
La víctima fue identificada como Santino. Iba en su sillita de seguridad, pero el impacto fue tan brutal que falleció en el acto. Su madre, de 32 años, conducía el Ford Ka gris que chocó a gran velocidad contra una columna de alumbrado.
Santino, de dos años, murió en el acto pese a estar en su sillita de seguridad.
El auto se partió en dos
Según las primeras pericias, el accidente se produjo pasadas las 7.50, cuando la conductora habría perdido el control del vehículo al morder el cordón de la autovía con la rueda delantera izquierda. La visibilidad era buena, por lo que se descarta que las condiciones climáticas hayan influido.
El auto giró varias veces en trompo, en sentido antihorario, hasta impactar lateralmente contra una de las columnas del alumbrado público. El golpe fue tan fuerte que el vehículo se partió a la mitad: una de las secciones terminó a varios metros del resto.
La madre fue internada tras sufrir una crisis nerviosa al ver fallecido a su hijo.
La madre, internada en estado de shock
La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata. Según fuentes judiciales, al momento de ser asistida presentaba una fuerte crisis emocional. “Se la trasladó junto al bebé porque no quería soltarlo. No se utilizó el servicio de morguera para el menor”, indicaron.
En el lugar trabajaron ambulancias de Mar del Plata y Mar Chiquita, personal de Bomberos, Policía Científica y efectivos de la Unidad Funcional N°11, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, quien quedó a cargo de la investigación del hecho.
Ruta cortada y peritajes en curso
El tránsito quedó completamente interrumpido en sentido hacia Mar del Plata. Se implementó un contracarril para desviar la circulación, mientras peritos trabajan para determinar con precisión la mecánica del choque.
El hecho generó conmoción en toda la región. La violencia del impacto, el estado en que quedó el vehículo y la muerte de un niño tan pequeño volvieron a poner en foco la seguridad vial y el control de velocidades en rutas turísticas como la 11, muy transitada durante todo el año.
