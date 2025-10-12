En La Rioja y 1ro. de Mayo

Grave accidente en el microcentro de Santa Fe: dos jóvenes hospitalizados tras chocar una moto y un auto

Un motociclista y su acompañante, una adolescente de 16 años, sufrieron fracturas y debieron ser trasladados al Hospital Cullen. El conductor del auto resultó ileso. El siniestro ocurrió pasadas la 1:30 en una esquina sin señalización vial.