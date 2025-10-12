Grave accidente en el microcentro de Santa Fe: dos jóvenes hospitalizados tras chocar una moto y un auto
Un motociclista y su acompañante, una adolescente de 16 años, sufrieron fracturas y debieron ser trasladados al Hospital Cullen. El conductor del auto resultó ileso. El siniestro ocurrió pasadas la 1:30 en una esquina sin señalización vial.
Accidentes con motos, uno de los más comunes en la capital santafesina. Foto: Archivo
Poco antes de las dos de la madrugada de este domingo, un violento accidente de tránsito alteró la quietud del microcentro santafesino. El siniestro tuvo lugar en la intersección de La Rioja y 1º de Mayo, donde colisionaron una motocicleta Honda Stone 125 cc y un automóvil, dejando como saldo dos personas lesionadas.
Según las primeras pericias realizadas por personal científico y forense de la Policía de Santa Fe, el impacto ocurrió en una esquina que no cuenta con semáforo ni señalización vial, lo que dificultó establecer con precisión la mecánica del hecho.
Las víctimas
El conductor del motovehículo resultó ser un hombre, de 28 años, domiciliado en Alto Verde. A bordo también viajaba una adolescente, de 16 años, quien resultó con lesiones de consideración.
Las víctimas fueron asistidas en el hospital Cullen. Foto: Archivo El Litoral
Ambos fueron asistidos por personal del SIES 107, que los trasladó de urgencia al Hospital José María Cullen, donde fueron diagnosticados con fracturas y politraumatismos, quedando internados bajo observación siendo sus pronósticos de carácter reservado.
El conductor del auto resultó ileso
En tanto, el otro vehículo involucrado era conducido por un hombre de 27 años, oriundo de la ciudad de San Justo. Este último permaneció en el lugar del siniestro y colaboró con los procedimientos policiales. No presentaba lesiones visibles.
Intervención policial y peritajes
En el lugar trabajaron agentes de la Comisaría Primera (URI), personal de Brigada Motorizada y equipos de Criminalística, siguiendo las directivas del fiscal Dr. Morales. Se realizaron tareas de fotografía, planimetría y peritaje mecánico sobre los rodados involucrados.
Motociclisas siguen encabezando la lista de accidentes graves. Foto: archivo
Según trascendió en el sector del accidente no habría cámaras de seguridad en esa esquina, lo que complicaría la reconstrucción exacta del siniestro.
La investigación continúa
El hecho fue caratulado como “Accidente de tránsito con lesionados”, y las actuaciones quedaron bajo la coordinación de los jefes policiales encargados de elaborar las actas sumarias e informar a sus superiores.
Por estas horas, la fiscalía aguarda los informes médicos y mecánicos definitivos para determinar responsabilidades.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.