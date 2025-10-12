Estados Unidos

Cinco heridos tras la caída de un helicóptero en una playa de California

El accidente ocurrió este sábado por la tarde en un estacionamiento de Huntington Beach, a pocos metros del mar. Dos de los heridos iban a bordo de la aeronave y tres caminaban por la zona al momento del impacto. Las causas del siniestro aún se investigan y las autoridades locales desplegaron un operativo de emergencia inmediato.