Cinco heridos tras la caída de un helicóptero en una playa de California
El accidente ocurrió este sábado por la tarde en un estacionamiento de Huntington Beach, a pocos metros del mar. Dos de los heridos iban a bordo de la aeronave y tres caminaban por la zona al momento del impacto. Las causas del siniestro aún se investigan y las autoridades locales desplegaron un operativo de emergencia inmediato.
Restos del helicóptero siniestrado entre palmeras y autos en Huntington Beach. Foto: Gentileza
Cinco personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se estrellara este sábado en la ciudad de Huntington Beach, al sur del estado de California, Estados Unidos. Según informaron las autoridades locales, dos de las víctimas se encontraban dentro del aparato al momento del siniestro y las otras tres caminaban por las inmediaciones del estacionamiento.
El hecho ocurrió alrededor de las 14 (hora local) en un sector próximo al mar, frente a uno de los hoteles más concurridos de la zona. Testigos registraron el momento en que el helicóptero descendió en espiral, golpeó una palmera y terminó estrellado contra el pavimento. Minutos después, la escena se llenó de equipos de emergencia, sirenas y turistas intentando entender lo ocurrido.
Un descenso brusco frente al mar
“En cuanto lo vi girar, supe que se iba a estrellar porque no se veía bien y algo andaba mal”, relató Timothy Bartlett, un testigo que filmó el accidente y fue entrevistado por la cadena ABC News. Su video muestra cómo el helicóptero pierde estabilidad, da varios giros en el aire y cae con violencia entre dos hileras de autos estacionados.
Las imágenes también reflejan el desconcierto de los transeúntes: algunos corren para alejarse, mientras otros se detienen, paralizados, mirando hacia el cielo. “Fue cuestión de segundos. Nadie podía reaccionar, y de repente todo terminó en un golpe seco”, agregó Bartlett.
De acuerdo con un comunicado difundido por la ciudad de Huntington Beach, todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre su estado de salud.
Personal de emergencia trabaja en el lugar del accidente para asistir a los heridos. Foto: Gentileza
Bomberos, paramédicos y personal de rescate trabajaron durante más de una hora en el lugar para liberar a los ocupantes del helicóptero y asegurar el perímetro, ante el riesgo de posibles fugas de combustible.
La aeronave participaba de un evento aéreo
Según informaron medios locales, el helicóptero estaba asociado a un evento denominado “Autos y helicópteros”, programado para el domingo en la misma zona costera. Se trata de una tradicional exhibición de aeronaves y vehículos de lujo que suele atraer a turistas y entusiastas de la aviación de toda la región.
Sin embargo, no está confirmado si el aparato estaba realizando maniobras vinculadas a esa actividad al momento del accidente. Fuentes de la organización aclararon que la aeronave no formaba parte del cronograma oficial del evento del domingo, aunque sí habría participado en pruebas previas o vuelos de traslado.
En las redes sociales, la municipalidad de Huntington Beach pidió a la población evitar la zona mientras se desarrollaban las tareas de rescate y las pericias de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), organismo que ya inició una investigación para determinar las causas del siniestro.
Testimonios y primeros indicios
De acuerdo con el testimonio de Bartlett y otros presentes, el helicóptero habría perdido el control tras un aparente desprendimiento del rotor de cola, una pieza esencial para mantener la estabilidad durante el vuelo. “Vi que algo se soltó y empezó a girar sin control. No hubo fuego, pero sí una especie de fuga de líquido, como si fuera combustible”, relató el testigo.
La zona costera fue cercada mientras la NTSB y la FAA realizan pericias técnicas. Foto: Gentileza
Los equipos técnicos de la NTSB y de la Administración Federal de Aviación (FAA) trabajan ahora en el lugar del accidente para analizar los restos y reconstruir la secuencia previa al impacto. También se espera la declaración del piloto, que fue trasladado a un hospital local bajo observación.
Mientras tanto, la policía mantiene acordonado el estacionamiento frente al mar, una zona habitualmente transitada por familias, ciclistas y turistas. En la playa, aún pueden observarse restos del fuselaje y una palmera partida a la mitad, testigo silencioso de una tarde que pudo haber terminado en tragedia mayor.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.