Hay 47 heridos

Myanmar: al menos 24 muertos por un ataque con parapente del ejército durante un festival budista

Los soldados atacaron el lunes por la noche, cuando alrededor de 100 personas se reunían en el municipio de Chaung U para celebrar un feriado nacional. Los lugareños dijeron había muchos niños en el lugar y que fue difícil identificar los cuerpos después del accidente.