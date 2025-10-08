Myanmar: al menos 24 muertos por un ataque con parapente del ejército durante un festival budista
Los soldados atacaron el lunes por la noche, cuando alrededor de 100 personas se reunían en el municipio de Chaung U para celebrar un feriado nacional. Los lugareños dijeron había muchos niños en el lugar y que fue difícil identificar los cuerpos después del accidente.
La gente se había reunido en Thadingyut, un festival de luna llena, para celebrar una vigilia con velas.
Al menos 24 personas murieron y 47 resultaron heridas mientras protestaban contra el gobierno militar de Myanmar después de que un parapente motorizado del ejército lanzara dos bombas sobre la multitud, dijo a la BBC Burmese un portavoz del gobierno en el exilio.
El ejército atacó el lunes por la noche cuando alrededor de 100 personas se reunían en el municipio de Chaung U, en el centro de Myanmar, para celebrar un feriado nacional.
Miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas desde el golpe militar de 2021, que desencadenó una guerra civil con grupos de resistencia armada y milicias étnicas.
Tras perder el control de más de la mitad del país, el ejército está logrando nuevamente avances significativos mediante una campaña especialmente sangrienta de ataques aéreos y fuertes bombardeos.
El ataque del lunes es sólo uno de los cientos de ataques aéreos similares que las fuerzas armadas de Myanmar han llevado a cabo este año.
El gobierno militar ha aumentado en los últimos meses su fuerza aérea con nuevos drones adquiridos a China (que ahora apoya plenamente a la junta), así como con asistencia técnica de Rusia.
Eso, sumado al hecho de que Beijing ha estado presionando a los rebeldes a lo largo de su frontera con Myanmar para que dejen de suministrar armas a los grupos de la oposición, significa que la situación militar ha cambiado y los insurgentes están teniendo que renunciar a muchas de las ganancias territoriales que obtuvieron en los últimos dos años.
El ataque del lunes tuvo como objetivo un municipio de la región de Sagaing, donde la gente se había reunido en Thadingyut, un festival de luna llena, para celebrar una vigilia con velas.
Se organizó como una protesta pacífica contra el reclutamiento militar de la junta y las próximas elecciones nacionales. También exigió la liberación de los presos políticos, incluida Aung San Suu Kyi, la líder democráticamente elegida que fue destituida en el golpe de Estado y encarcelada.
La región de Sagaing ha sido un campo de batalla clave en la guerra, con grandes partes de ella bajo el control de milicias voluntarias.
Estos grupos, conocidos como la Fuerza de Defensa del Pueblo (FDP), también dirigen la administración local. Un funcionario de la FDP local declaró a BBC Burmese que habían recibido información sobre un posible ataque aéreo durante la concentración del lunes.
Intentaron acabar rápidamente con la protesta, pero los paramotores -como se conoce localmente a los parapentistas- llegaron al lugar antes de lo esperado, dijo.
Todo ocurrió en siete minutos, dijo. Asegura que la explosión le hirió la pierna, pero que algunas personas cercanas murieron.
"Los niños quedaron completamente destrozados", declaró a la agencia de noticias AFP otra mujer que ayudó a organizar el evento. No estuvo presente en el lugar, pero asistió a los funerales el martes y añadió que todavía estaban "recogiendo restos humanos".
Repudio internacional
En una declaración del martes, Amnistía Internacional dijo que el uso de parapentes motorizados por parte de la junta para atacar comunidades era parte de una "tendencia preocupante".
La BBC birmana informó recientemente que la junta estaba optando cada vez más por los paramotores ante la falta de aviones y helicópteros, así como de combustible para aviones.
Las sanciones internacionales de los últimos años han dificultado que los gobernantes de Myanmar adquieran equipamiento militar, aunque la reciente afluencia de tecnología de países como China y Rusia parece haber ayudado a cambiar la situación.
Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacionalsobre Myanmar, dijo que el ataque "debería servir como una terrible llamada de atención de que los civiles en Myanmar necesitan protección urgente".
También pidió a la ASEAN, el bloque regional del sudeste asiático que se reunirá a finales de este mes, que "aumente la presión sobre la junta y revise un enfoque que ha fallado al pueblo de Myanmar durante casi cinco años".
Elecciones en diciembre
Myanmar tiene previsto celebrar elecciones generales en diciembre , las primeras desde el golpe de Estado de 2021. Sin embargo, los críticos afirman que las elecciones no serán libres ni justas y que su objetivo es legitimar el régimen militar.
Muchos partidos de la oposición han sido prohibidos, y es probable que las elecciones solo se celebren en aproximadamente la mitad del país, en las zonas bajo control militar.
