Arrojaron un zapato al principal juez de la India durante una disputa religiosa

Un abogado indio le lanzó un zapato al presidente de la Corte Suprema del país, B.R. Gavai, aparentemente enojado por los comentarios que el juez hizo sobre el hinduismo. Terminó detenido.
Rakesh Kishore lanzó su ataque durante los procedimientos judiciales del lunes en Delhi en lo que se considera en toda la India como un grave insulto público y una violación de la seguridad.
Tres abogados presentes en la sala confirmaron que alguien había lanzado un zapato al juez y que uno de ellos dijo que "rozó al presidente del Tribunal Supremo y a [otro] juez... y cayó detrás de ellos".
Se escuchó al Sr. Kishore decir: «India no tolerará ningún insulto al Sanatan Dharma [hinduismo]», mientras agentes de seguridad lo sacaban de la sala del tribunal. Posteriormente fue suspendido de la práctica.
Ravi Jha, un abogado que se encontraba en la sala del tribunal durante el incidente, dijo a la BBC que el Sr. Kishore "arrojó su zapato y levantó la mano para indicar que lo había arrojado".
"Después de que fue detenido por la seguridad de la sala del tribunal, el presidente del Tribunal Supremo dijo a los abogados que continuaran con sus argumentos y no se distrajeran", añadió Jha.
El presidente del Tribunal Supremo Gavai mantuvo la calma todo el tiempo, dijo a la BBC Anas Tanwir, otro abogado que estaba en la sala del tribunal.
El presidente del Tribunal Supremo no ha hecho comentarios públicos sobre el asunto. Las autoridades indias anunciaron posteriormente que no se presentarían cargos contra el Sr. Kishore.
No está claro qué comentarios enfurecieron al abogado.
Pero algunos informes de los medios sugieren que podría estar relacionado con una reciente petición judicial rechazada por un tribunal encabezado por el presidente del Tribunal Supremo, cuando también hizo comentarios sobre el dios hindú Vishnu.
El mes pasado, al desestimar una petición para reconstruir un ídolo de dos metros del Señor Vishnu en un templo del estado de Madhya Pradesh, el presidente del Tribunal Supremo dijo: "Este es un litigio puramente de interés publicitario... Vayan y pídanle a la deidad misma que haga algo".
Los comentarios generaron controversia, y algunos lo acusaron de burlarse de las creencias hindúes. El juez Gavai posteriormente tomó nota de las críticas, afirmando que respeta "todas las religiones", según informó Press Trust of India.
El primer ministro Narendra Modi calificó el ataque con el zapato de "totalmente condenable", uniéndose a un coro de críticas de todo el espectro político.
Modi habló con el juez Gavai y afirmó que el ataque había indignado a todos los indios, según informa PTI. "No hay cabida para actos tan reprensibles en nuestra sociedad", declaró el primer ministro.
Lanzarle un zapato a alguien en público se considera un acto de falta de respeto y humillación en la India y muchos otros países.
A principios de este año, le arrojaron un zapato al presidente de Kenia, William Ruto, durante una manifestación.
En 2008, un periodista iraquí arrojó un zapato al entonces presidente estadounidense George W. Bush en protesta por la invasión estadounidense de Irak.
