Un camión chocó un puente peatonal y lo hizo colapsar sobre la General Paz

Un camión con pluma mecánica chocó este jueves al mediodía contra la estructura de un puente peatonal sobre la avenida General Paz, provocando el colapso parcial de la pasarela. El siniestro vial se registró a la altura de la calle General Madariaga, en sentido hacia el Riachuelo.
Por fortuna, no hubo personas heridas ni víctimas fatales, aunque las imágenes del incidente generaron alarma entre automovilistas y peatones que transitaban por la zona.
Bomberos y personal policial trabajaron en el lugar sin reportes de heridos.
Tránsito desviado y operativo de emergencia
A raíz del siniestro, el tránsito fue inmediatamente desviado hacia la avenida Coronel Roca, mientras personal de la Comisaría Vecinal 8C y de la Policía de la Ciudad realizaban tareas de asistencia y prevención.
Bomberos también trabajaron en el lugar para evaluar la estabilidad de los tramos restantes del puente y asegurar la zona, evitando nuevos riesgos en una de las arterias más transitadas del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El accidente ocurrió en General Paz, a la altura de Madariaga, sentido al Riachuelo.
Investigación en curso
Fuentes oficiales indicaron que el camión involucrado en el accidente contaba con una pluma hidráulica en posición elevada, lo que podría haber sido la causa del impacto con la estructura del puente. Las pericias buscarán establecer responsabilidades.
Las autoridades viales recomendaron a los conductores evitar el tramo afectado y circular con precaución por las zonas aledañas mientras continúan los trabajos de remoción y evaluación técnica.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.