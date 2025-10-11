Trágico accidente en la zona norte de la ciudad

Un accidente de tránsito que terminó con consecuencias fatales se desencadenó a media mañana de este sábado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Un joven motociclista perdió la vida luego de colisionar con un camión. Ocurrió sobre avenida Peñaloza al 7200. Por un incidente similar sucedido en Colastiné Norte, una adolescente se encuentra en grave estado.
Un accidente de tránsito que terminó con consecuencias fatales se desencadenó a media mañana de este sábado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
El episodio tuvo lugar sobre el asfalto de la avenida Peñaloza, a la altura del 7200, cerca del cruce con calle Alberti.
Allí, cerca de las 10 y por causas que se investigan, colisionaron un camión y una moto.
Los primeros llamados a la Central de Emergencias 911 ya daban cuenta de la gravedad del incidente.
El motociclista había quedado inconsciente y tenía importantes lesiones en la cabeza.
Cuando personal de emergencias arribó al lugar, constató que la víctima ya había fallecido.
La policía interrumpió la circulación por el lugar, por lo que el tránsito debió desviarse por calles aledañas.
En la escena del hecho se hicieron presentes peritos de distintas áreas de la División Criminalística de la Policía de Investigaciones.
Por otra parte, el viernes por la tarde, chocaron violentamente -en circunstancias que deben esclarecerse- una moto y una camioneta Ford Eco Sport.
El vehículo de menor porte -marca Bajaj- era conducido por un joven de 21 años, quien llevaba como acompañante a una muchacha de 17. Esta adolescente fue la que llevó la peor parte del encontronazo.
Ella fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen, donde se le diagnosticó fractura expuesta de pierna derecha y lesión en ojo izquierdo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.