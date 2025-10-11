Se recupera el rotisero afectado por la explosión de un horno en barrio San José

Se encuentra estable la salud del propietario de una rotisería y panadería que sufrió un accidente laboral durante la tarde-noche del viernes en barrio San José de la ciudad de Santa Fe.
El incidente se desencadenó a últimas horas del a tarde del viernes en barrio San José. La víctima sufrió quemaduras en el 10 por ciento de su cuerpo y permanece internado en el Hospital Cullen.
El estruendoso incidente ocurrió dentro de un inmueble de calle Ignacio Risso al 3500, muy cerca del cruce con calle Gobernador Freyre.
Allí funciona el negocio. Una explosión se produjo cuando el propietario trataba de encender un horno industrial, para comenzar sus tareas habituales a pesar del feriado nacional.
Vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 al ver que luego de la deflagración comenzaban a salir columnas de humo desde distintas aberturas del domicilio.
Los avisos daban cuenta de que en el interior había personas trabajando.
Personal policial, una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores y ambulancias del servicio público de salud llegaron a la escena minutos después para socorrer a las víctimas.
Los tres hombres que resultaron heridos debieron ser asistidos por personal de emergencias. Dos de ellos -que serían empleados del negocio- sólo presentaban lesiones superficiales, pero el tercero debió ser trasladado al Hospital Iturraspe, donde recibió las primeras atenciones.
Luego, el dueño del negocio, quien habría recibió la peor parte de la onda expansiva, fue derivado al Hospital Cullen para tratamientos de mayor complejidad.
Según habría relatado su esposa a los uniformados y puede observarse en un video del sistema de vigilancia del mismo local, el aparato estalló -por algún tipo de desperfecto- cuando este hombre se acercó para encenderlo.
Así, sufrió quemaduras en el 10 por ciento de su cuerpo, en la espalda, el abdomen, brazos y piernas. No obstante, la temperatura sólo provocó lesiones de tipo A, superficiales.
Desde el centro de salud, se informó que el paciente permanecía estable, internado en sala general.
