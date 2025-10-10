3 personas fueron heridas en distintos episodios en la ciudad de Santa Fe

Tres episodios violentos que pudieron terminar en tragedia ocurrieron durante el pasado jueves, en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe.
Un hombre fue apuñalado en el cuello por su ex, en Villa Oculta. Un adolescente recibió un tiro en la panza, en La Guardia. Una jubilada fue alcanzada por una bala perdida, en Las Flores II.
En primer lugar, poco después del mediodía, un hombre de 38 años fue atacado con un arma blanca en la vereda de su domicilio de barrio Villa Oculta.
Todo ocurrió sobre calle Atilio Rosso s/n. Desde allí, un auto particular trasladó a la víctima hasta el Hospital Cullen, donde le diagnosticaron herida de arma blanca en la región cervical del lado izquierdo. Luego, quedó internado en condición estable.
Mientras el hombre era asistido por los médicos, un familiar suyo relató a la policía que la autora de la agresión sería su expareja.
Las actuaciones continúan en la Comisaría 3a.
Por otra parte, cuando terminaba la siesta, un adolescente fue baleado en el distrito costero de La Guardia, más precisamente en la zona conocida como Bajada Distéfano.
El muchacho fue asistido por un equipo del servicio público provincial de emergencias 107 y trasladado en ambulancia al Hospital José María Cullen.
El joven, que se domicilia cerca de donde ocurrió el hecho, presentaba una herida de arma de fuego en la zona abdominal, por lo que quedó internado, con sus signos vitales estables.
Investiga el caso personal de la Comisaria 25a.
Finalmente, cuando ya era de noche en la capital provincial, una bala atravesó una de las piernas de una jubilada de barrio Las Flores II.
Esta mujer, que tiene 74 años, se encontraba en la cuadra de calle Padre Genesio al 4500 cuando sintió el impacto, que la tiró al piso.
Una ambulancia de la Dirección Provincial de Emergencias Sanitarias 107 llevó a la herida hasta el Hospital Iturraspe.
El proyectil hizo blanco en el miembro inferior izquierdo de la mujer. Le atravesó el muslo.
Cuando le consultaron sobre lo ocurrido, ella dijo que no tenía idea de cómo había sido herida, que se trataba de una “bala perdida”.
Las actuaciones continúan en oficinas de la Comisaría 6a.
Los tres incidentes generaron sendos expedientes en el Ministerio Público de la Acusación.
