Con una pistola de grueso calibre en el corazón de la Recoleta santafesina

Un hombre fue aprehendido durante la noche de este jueves en el corazón de la Recoleta de la ciudad de Santa Fe, cuando circulaba a bordo de un vehículo y portaba una potente arma de fuego.
La tenía un hombre de 43 años que fue arrestado y trasladado a la Comisaría 1a. El procedimiento policial tuvo lugar en la intersección del bulevar Pellegriniy la calle 25 de Mayo.
El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Motorizada, que patrullaba la zona de manera preventiva a raíz de un llamado a la Central de Emergencias 911 que informaba sobre una “persona descompensada”.
Al pasar por la esquina que forman el bulevar Pellegrini y la calle 25 de Mayo, los uniformados observaron que el conductor de una camioneta gris estacionada tenía actitudes sospechosas.
Fue así que los policías se acercaron y le pidieron al automovilista que se baje del rodado. En ese momento, este hombre llevó su mano a la cintura, lo que encendió todas las alarmas.
Con todas las precauciones, los agentes hicieron que el sujeto descendiera del habitáculo y apoye sus manos sobre el capot.
Durante la requisa, fue hallada una pistola marca Taurus calibre 9 milímetros con cinco cartuchos intactos en el cargador y otro en la recámara.
El arma de fuego, las municiones, la camioneta marca Renault Duster y el conductor terminaron en dependencias de la Comisaría 1a, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
