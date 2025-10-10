#HOY:

Cargada y lista para disparar

Con una pistola de grueso calibre en el corazón de la Recoleta santafesina

La tenía un hombre de 43 años que fue arrestado y trasladado a la Comisaría 1a. El procedimiento policial tuvo lugar en la intersección del bulevar Pellegriniy la calle 25 de Mayo.

El arma de fuego de grueso calibre que portaba el sospechoso. Foto: El Litoral
 14:35
Por: 

Un hombre fue aprehendido durante la noche de este jueves en el corazón de la Recoleta de la ciudad de Santa Fe, cuando circulaba a bordo de un vehículo y portaba una potente arma de fuego.

El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Motorizada, que patrullaba la zona de manera preventiva a raíz de un llamado a la Central de Emergencias 911 que informaba sobre una “persona descompensada”.

El sospechoso fue esposado y terminó en una celda de la Comisaría 1a. Foto: El LitoralEl sospechoso fue esposado y terminó en una celda de la Comisaría 1a. Foto: El Litoral

Al pasar por la esquina que forman el bulevar Pellegrini y la calle 25 de Mayo, los uniformados observaron que el conductor de una camioneta gris estacionada tenía actitudes sospechosas.

Tensión

Fue así que los policías se acercaron y le pidieron al automovilista que se baje del rodado. En ese momento, este hombre llevó su mano a la cintura, lo que encendió todas las alarmas.

Con todas las precauciones, los agentes hicieron que el sujeto descendiera del habitáculo y apoye sus manos sobre el capot.

Durante la requisa, fue hallada una pistola marca Taurus calibre 9 milímetros con cinco cartuchos intactos en el cargador y otro en la recámara.

El arma de fuego, las municiones, la camioneta marca Renault Duster y el conductor terminaron en dependencias de la Comisaría 1a, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

