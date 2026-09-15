Uruguay se prepara para completar la transición de la televisión analógica a la digital. El Gobierno estableció que el 25 de septiembre a las 23:59 finalizarán las transmisiones de televisión abierta analógica en la banda VHF y, desde el día siguiente, las señales deberán emitirse únicamente en formato digital.
Uruguay avanza con el apagón analógico televisivo: cuándo será y qué deben hacer los usuarios
Uruguay dará un nuevo paso en el proceso de digitalización de la televisión abierta, con una fecha concreta para el final de las transmisiones analógicas y un sistema que ya se encuentra incorporado en buena parte de los hogares.
La medida fue establecida mediante el decreto N.º 217/026 y alcanzará tanto a los operadores públicos como privados. La única excepción prevista será Bella Unión, en el departamento de Artigas, donde todavía no existe cobertura de televisión digital.
Qué cambia para quienes miran televisión abierta
El apagón analógico afectará principalmente a quienes reciben los canales de aire mediante una señal analógica. En cambio, las personas que cuentan con televisión por cable, otros servicios de televisión para abonados o plataformas de streaming no tendrán que realizar ninguna modificación por esta medida.
Una forma sencilla de comprobar si un televisor ya está preparado para la televisión digital es observar la numeración de los canales. Las señales digitales aparecen habitualmente acompañadas por números como 5.1 o 5.2, mientras que la señal principal analógica se identifica solamente con el número del canal.
Por ejemplo, en el caso del Canal 5, la señal identificada como 5 corresponde al sistema analógico, mientras que 5.1 y 5.2 pertenecen a la transmisión digital. Una situación similar se presenta con los canales 4, 10 y 12 y con TV Ciudad.
Qué hacer si el televisor todavía es analógico
Los hogares que aún tengan un aparato que no pueda recibir televisión digital pueden recurrir a un decodificador, que permite adaptar el televisor para captar las nuevas señales. Además, será necesaria una antena para recibir la transmisión.
De acuerdo con las autoridades uruguayas, los precios de estos dispositivos se redujeron en los últimos años y las antenas pueden conseguirse en comercios de venta general, como supermercados y ferreterías.
La transición también se vio favorecida por la cantidad de televisores compatibles con la tecnología digital que fueron comercializados en el país.
Según explicó el director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Pablo Siris, en los últimos años se vendieron cerca de cuatro millones de televisores compatibles con la norma ISDB-T, utilizada en los países del Mercosur.
Por qué Uruguay decidió completar la transición
Desde el Gobierno señalaron varios motivos para avanzar con el apagón analógico. Uno de ellos está relacionado con el costo de mantener los antiguos equipos de transmisión.
Siris explicó que para los operadores resulta cada vez más difícil y costoso conservar esta infraestructura debido a la falta de fabricantes y repuestos. Además, estos sistemas demandan un consumo elevado de energía.
Otro factor es que la televisión digital ya se encuentra extendida en prácticamente todo el territorio uruguayo. A esto se suma la amplia disponibilidad de televisores compatibles y la mayor accesibilidad de los dispositivos necesarios para adaptar equipos antiguos.
Una mejor calidad de imagen y sonido
El cambio no solamente implica abandonar la tecnología analógica. La televisión digital también permitirá mejorar la experiencia de quienes reciben las señales abiertas.
Según explicó el funcionario, el paso al sistema digital supone una mejora significativa en la calidad de imagen, que pasa a ofrecer alta definición (HD), mientras que el sonido deja el formato monoaural para pasar a estéreo.
Antes del apagón, los canales deberán informar a sus espectadores sobre la modificación. Para eso, colocarán durante los días previos un aviso sobreimpreso en pantalla indicando que la señal analógica dejará de transmitirse y que los usuarios deberán sintonizar el canal digital correspondiente.
En qué zonas todavía hay señales analógicas
La televisión analógica ya dejó de utilizarse en buena parte de Uruguay y actualmente las transmisiones de este tipo permanecen en algunos departamentos, entre ellos Paysandú, Cerro Largo, Maldonado, Montevideo y Artigas.
El caso de Bella Unión será diferente al del resto del país. Allí el proceso de migración hacia la televisión digital todavía se encuentra en sus últimas etapas y, por esa razón, la localidad fue contemplada como excepción dentro del decreto.
De esta manera, Uruguay dará un nuevo paso en el proceso de digitalización de la televisión abierta, con una fecha concreta para el final de las transmisiones analógicas y un sistema que ya se encuentra incorporado en buena parte de los hogares.
Cómo fue el “apagón” en Argentina
Argentina también había establecido un cronograma para avanzar hacia el final de las transmisiones analógicas de la televisión abierta. A través del Decreto 156/2022, el Gobierno fijó distintas fechas según las regiones del país.
Para las estaciones repetidoras de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, el plazo establecido había sido el 30 de junio de 2022, mientras que para Santa Fe y otras provincias del NEA y el Litoral —Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones— se había previsto el cese de las emisiones analógicas entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2023.
El esquema argentino también contemplaba medidas para reducir el impacto sobre los hogares considerados vulnerables.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) debía habilitar un registro para identificar a usuarios alcanzados por determinados programas sociales y garantizarles los recursos necesarios para acceder a los servicios de televisión digital.
Además, los canales radioeléctricos que quedaron liberados después del apagón pasaron a estar disponibles para su administración por parte del organismo, una vez transcurridos los plazos establecidos.