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El gobierno argentino se posicionó en favor de Arabia Saudita por el conflicto con los hutíes

A través de un comunicado oficial, Argentina rechazó "las agresiones armadas hacia el territorio saudí" y respaldó la estabilidad regional en Medio Oriente.

Partidarios de los hutíes se congregan para celebrar los avances de las fuerzas hutíes a lo largo de la costa del Mar Rojo, en Saná, Yemen. REUTERS/Adel Al KhaderPartidarios de los hutíes se congregan para celebrar los avances de las fuerzas hutíes a lo largo de la costa del Mar Rojo, en Saná, Yemen. REUTERS/Adel Al Khader
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El gobierno de la República Argentina manifestó su postura en favor del Reino de Arabia Saudita en el marco del conflicto bélico Ansarolá (partidarios de Dios), conocidos como hutíes.

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El mensaje de la Cancillería de Pablo Quirno “condena en los términos más enérgicos los reiterados ataques perpetrados por la milicia hutí contra ciudades y población civil de Arabia Saudita los días 8, 15 y 16 de septiembre”.

El texto agrega que “considera que estas agresiones son inaceptables, injustificadas y contrarias a los principios fundamentales del derecho internacional”.

“El Gobierno argentino expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Arabia Saudita y reafirma su rechazo a toda forma de agresión que vulnere la soberanía de los Estados y amenace la estabilidad y la paz en la región de Medio Oriente”, cierra el breve posicionamiento.

Pablo Quirno, cancillerPablo Quirno, canciller.

Quirno acompañó el comunicado en redes sociales: “La República Argentina condena los ataques contra el territorio y civiles saudíes”.

Sturzenegger había adelantado posturas

El ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, había elogiado el pasado martes la economía y gestión de Arabia Saudita.

“¿Cuánto empleo creará el boom energético? Arabia Saudita es un buen ejemplo para mirar. Allí cada empleo en energía genera 100 empleos en el resto de la economía. Acá explico por qué. Argentina será próspera. MAGA. VLLC!”, escribió en X.

Una decisión conectada

La manifestación formal del gobierno de Argentina se podría conectar más con su repudio a la República Islámica de Irán que a su acercamiento con Israel.

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Los hutíes pertenecen al Eje de la Resistencia iraní que contempla también a Hamás, Hezbollah y fuerzas iraquíes, una serie de milicias que además de mantener un rechazo a la existencia del Estado israelí, también acompañan la disputa por la hegemonía dentro de Medio Oriente entre estados islámicos.

Houthi supporters rally to celebrate advances by Houthi forces along the Red Sea coastline, in Sanaa, Yemen, September 18, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Adel Al KhaderPartidarios de los hutíes se congregan para celebrar los avances de las fuerzas hutíes a lo largo de la costa del Mar Rojo, en Saná, Yemen. REUTERS/Adel Al Khader

La lucha de fuerzas e influencias combina, entre otros aspectos sociales y económicos, una diferenciación entre suníes y chiíes, como también de árabes y persas.

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