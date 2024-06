Argentina ingresó en la lista de países cuestionados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

In his global update to the @UN Human Rights Council, @UNHumanRights chief @volker_turk mentioned the following States: 🇵🇸🇮🇱🇱🇧🇺🇦🇸🇩🇨🇩🇸🇾🇧🇫🇲🇱🇳🇪🇸🇸🇭🇹🇲🇲🇲🇼🇿🇲🇿🇼🇱🇰🇱🇦🇲🇾🇦🇷🇧🇷🇨🇴🇺🇸🇦🇫🇮🇷🇬🇹🇾🇪🇧🇾🇦🇿🇧🇦🇬🇪🇮🇳🇰🇬🇷🇺🇸🇰🇹🇷🇵🇪🇲🇽🇨🇳🇰🇿🇿🇦🇹🇭🇧🇹🇨🇮🇨🇬🇹🇻🇲🇦🇵🇾🇵🇹🇩🇲🇱🇨🇪🇨🇭🇳🇲🇿 and 🇪🇺 countries.#HRC56 https://t.co/CtfXLvCs1n