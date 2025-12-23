Conmoción en Inglaterra: acusan a un menor de 15 de matar a puñaladas a una nena de 9

La costa inglesa se encuentra conmocionada con una noticia que todavía duele: Aria Thorpe, de 9 años, murió en su casa de Weston-super-Mare y un adolescente de 15 quedó acusado por el crimen.
Según la reconstrucción oficial, la nena había regresado de una clase de baile cuando ocurrió el ataque en la zona de Mead Vale. Al llegar, la policía la encontró sin vida.
El sospechoso fue detenido a pocas cuadras de la vivienda, cerca de la estación de tren de Worle, y quedó imputado por homicidio.
Por tratarse de un menor, su identidad no puede difundirse. Las autoridades confirmaron además que el adolescente permanece bajo custodia y fue presentado ante un tribunal juvenil en Bristol.
De acuerdo con la información policial citada por Reuters, el examen forense determinó que la muerte se produjo por una herida de arma blanca.
El impacto se amplificó por un dato que repiten familiares y vecinos: Aria había cumplido años apenas dos semanas antes. La familia habló de una pérdida “devastadora” y de un dolor imposible de dimensionar.
Su papá, Tom Thorpe, la describió como “un alma hermosa”, “llena de luz y alegría”, y pidió que el duelo sea acompañado con respeto. El mensaje se multiplicó en redes y en los medios locales.
Amigos de la familia sumaron postales de la vida cotidiana: contaron que a la nena le encantaban sus perros y la música, y que tenía una energía que contagiaba a su entorno.
La conmoción también atravesó a la escuela: las autoridades educativas informaron que activaron asistencia profesional para acompañar a estudiantes, docentes y familias frente a una muerte que golpeó de lleno a la comunidad.
Mientras avanza la investigación, frente a la casa se acumularon flores y cartas. La policía y referentes locales insistieron con un pedido: resguardar la privacidad de la familia en un momento “increíblemente difícil”.