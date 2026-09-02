El músico Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica fueron asesinados dentro de una vivienda de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.
Asesinaron al músico Jonathan Meléndez, a su esposa embarazada y a su hija de tres años
También murió una trabajadora doméstica. Un hijo de seis años sobrevivió al ataque ocurrido en Atizapán de Zaragoza y dos sospechosos fueron detenidos.
Los cuerpos fueron encontrados cerca de la medianoche del martes en un departamento del complejo Grand Viure, ubicado en la Zona Esmeralda. Dentro del inmueble también fue hallado con vida y sin lesiones aparentes un hijo de seis años del matrimonio.
Las víctimas fueron identificadas como Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paula, de 35 y embarazada de cuatro meses; su hija Sofía, de tres; y Aleyda Romero, de 21, quien trabajaba con la familia. El perro del hogar también fue encontrado muerto.
Quién era Jonathan Meléndez
Conocido como “Honas”, Meléndez era tecladista, compositor y productor musical. Fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo, banda mexicana de synth pop creada en 2013.
La agrupación publicó cuatro álbumes: “Óleos”, “Navegantes”, “Ecos” y “Jardín de las almas”. También se presentó en escenarios como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes.
Camilo Séptimo tenía alrededor de 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify. Meléndez participó desde los comienzos en la construcción musical y sonora del proyecto.
La despedida de Camilo Séptimo
La banda publicó una esquela para despedir a “Honas”, Ana Paula y Sofía. Sus integrantes recordaron al tecladista como un hermano y destacaron su vida, su música y los años compartidos.
En otro comunicado, el grupo extendió sus condolencias a la familia de Aleyda Romero y reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para avanzar en el esclarecimiento del caso.
Dos detenidos por el crimen
Las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su probable participación en el multihomicidio. Uno de ellos era socio de una de las víctimas y habría aprovechado esa relación para ingresar al domicilio.
Las primeras hipótesis incorporaron al robo como posible móvil. La investigación busca reconstruir lo ocurrido entre las 17.30 y las 19.40 del martes y establecer el grado de participación atribuido a cada sospechoso.
Las capturas fueron realizadas mediante un operativo conjunto de autoridades del Estado de México, Ciudad de México y el Gobierno federal. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.