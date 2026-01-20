#HOY:

Auroras boreales iluminan el cielo en varios países tras una potente tormenta solar

En Canadá y Estados Unidos, el cielo iluminado de varios colores ofrecieron un espectáculo único, mientras las perturbaciones geomagnéticas afectaron comunicaciones y redes eléctricas.

Un espectáculo rosa y verde iluminó el cielo de Quickborn, Alemania. REUTERS/Jonas WalzbergUn espectáculo rosa y verde iluminó el cielo de Quickborn, Alemania. REUTERS/Jonas Walzberg
Un fenómeno natural poco común sorprendió al mundo en la noche del martes: auroras boreales visibles en países del hemisferio norte y latitudes inusuales, tras el impacto de una fuerte tormenta geomagnética generada por una eyección de masa coronal del Sol.

La espectacular aparición se registró en Europa, Canadá, Estados Unidos y otras regiones, dejando imágenes impactantes compartidas en redes y medios de comunicación.

Una tormenta solar y su efecto global

El fenómeno fue causado por una potente tormenta geomagnética (nivel G4) que azotó la Tierra después de que una masa coronal expulsada por el Sol impactara el campo magnético terrestre, extendiendo el “óvalo auroral” hacia latitudes más bajas de lo habitual.

Este tipo de tormenta solar puede no solo producir espectáculos nocturnos visuales, sino también generar perturbaciones en sistemas tecnológicos como comunicaciones por satélite, GPS y redes eléctricas.

The aurora borealis, also known as the "northern lights" in Mount Lorne, Yukon, Canada, in this still taken from a timelapse video, January 19, 2026. Ophelie LaBaballe/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION FOR VIDEO SHOWS: Location verified by house facade and trees that matched satellite imagery Date verified by original file metadata and confirmed by the sourceEl cielo ilumando de verde en Canadá. Ophelie LaBaballe/via REUTERS

Imágenes que sorprendieron al hemisferio norte

En varios países europeos, las luces del norte se manifestaron con intensidad, pintando el cielo con tonos verdes y rosados en zonas donde es raro observarlas. En lugares como Alemania, los Países Bajos y Noruega, cientos de personas captaron el fenómeno en fotografías que rápidamente circularon en redes sociales.

En el norte de América, auroras excepcionales también se hicieron visibles, con impresionantes espectáculos de luz sobre el Yukón en Canadá y otras regiones del continente. Celebraciones y encuentros de aficionados a la astronomía se replicaron en varias ciudades, con el cielo desplegando colores vibrantes durante horas.

The aurora borealis, also known as the "northern lights", illuminates the sky over Bodo, Norway, January 20, 2026. REUTERS/Andrew BoyersLas auroras boreales también se pudieron ver en Noruega. REUTERS/Andrew Boyers

Fenómeno poco habitual en latitudes más bajas

Normalmente asociadas con regiones cercanas al Ártico, las auroras boreales aparecieron en zonas inusuales debido a la intensidad de la tormenta solar. El fenómeno provocó un despliegue visual que sorprendió a observadores en áreas donde rara vez se ven luces del norte.

En algunos casos, las auroras incluso se apreciaron en regiones más al sur de lo esperado en Europa, contribuyendo a que miles de personas compartieran fotografías y videos de este raro espectáculo nocturno.

Precauciones y efectos asociados

Además del espectáculo visual, las autoridades espaciales y científicas advierten que este tipo de tormentas puede tener impacto tecnológico. Las perturbaciones geomagnéticas fuertes pueden interferir temporalmente en señales de radio, sistemas GPS y comunicaciones por satélite, así como generar anomalías en redes eléctricas sensibles.

Aunque no se han reportado incidentes mayores, los expertos siguen monitoreando la actividad solar y sus posibles efectos sobre infraestructuras tecnológicas.

Un espectáculo de auroras boreales sorprendió a varios países

Cierre: un espectáculo que cruzó fronteras

La intensa tormenta geomagnética dejó un regalo inesperado para millones de observadores del cielo: auroras boreales visibles en múltiples países y a latitudes extraordinarias, un raro evento que pone de relieve tanto la fuerza de la naturaleza como la curiosidad humana por contemplar sus maravillas.

