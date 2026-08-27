Desde esta semana, los conductores que circulan por determinados tramos de tres rutas federales de Rio Grande do Sul deben afrontar un aumento en las tarifas de peaje. La actualización es del 4,64% y alcanza a siete estaciones ubicadas en distintas regiones del estado brasileño.
En auto a Brasil: aumentaron los peajes de rutas del sur, claves para llegar a las playas
Desde este lunes, cruzar siete estaciones de peaje en tres rutas federales de Rio Grande do Sul cuesta 4,64% más. El aumento alcanza a distintos puntos del estado.
El incremento fue autorizado por la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) y forma parte de la actualización anual prevista en los contratos de concesión. Para establecer el nuevo valor se contemplaron referencias inflacionarias, entre ellas el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), además de mecanismos de recomposición contractual.
Para automóviles, camionetas y furgones, la tarifa básica pasó de 6,60 a 6,90 reales (unos $2.018 al cambio oficial entre monedas). Los valores correspondientes a otras categorías de vehículos, como las motocicletas, también serán actualizados.
¿En qué rutas aumentó el peaje?
El nuevo esquema alcanza a sectores de las rutas BR-101, BR-290 y BR-386, administradas por la concesionaria Viasul. Las estaciones están distribuidas en diferentes regiones de Rio Grande do Sul.
En la BR-101, el incremento se aplica en el kilómetro 35, correspondiente al municipio de Três Cachoeiras, en el Litoral Norte.
En la BR-290, conocida como Freeway, las estaciones alcanzadas están ubicadas en los kilómetros 60, en Gravataí, dentro de la Región Metropolitana de Porto Alegre, y 19, en Santo Antônio da Patrulha, también en el Litoral Norte.
La BR-386 concentra otras estaciones incluidas en el reajuste. Los puntos señalados se encuentran en los kilómetros 426, en Montenegro; 374, en Paverama; 204, en Fontoura Xavier, y otro punto consignado en el mismo kilómetro, correspondiente a Victor Graeff.
El motivo del aumento
Según la información difundida, el reajuste responde a la actualización anual contemplada en los contratos de concesión y fue autorizado por la ANTT. La fórmula incorpora referencias vinculadas con la inflación y procedimientos destinados a mantener el equilibrio de los contratos.
La regulación tarifaria y la utilización de recursos que no habían sido aplicados contribuyeron, de acuerdo con la ANTT, a moderar el impacto final sobre los usuarios. Las empresas concesionarias sostienen que los recursos obtenidos mediante el cobro de los peajes se destinan a tareas de mantenimiento, operación y mejoras de la infraestructura vial y de seguridad.
De esta manera, quienes recorran estos tramos de las rutas federales de Rio Grande do Sul deberán contemplar desde esta semana el nuevo valor de las tarifas, especialmente en los desplazamientos que atraviesen más de una de las estaciones alcanzadas por la actualización.