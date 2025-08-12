Cambio climático

Golosinas en peligro: una ola de frío redujo la cosecha de avellanas en Turquía

Desde abril de 2025, los precios de las avellanas han subido más de un 35%, y se prevé que llegue a los 10 dólares por kilo a nivel internacional. Su escasez golpeará duramente a los golosos, junto con otros chocolates y productos de panadería que ya están afectados por los altos precios del cacao.