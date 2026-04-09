Un avestruz provocó momentos de tensión en una concurrida autopista de Tailandia luego de escaparse del recinto en el que era mantenido dentro de una cafetería temática de animales. La inesperada aparición del ave alteró la rutina del tránsito y sorprendió tanto a conductores como a testigos.
Un avestruz escapó y sembró el caos en una autopista de Tailandia
El animal protagonizó una escena tan insólita como peligrosa al correr entre los autos con un tránsito intenso. El episodio no dejó heridos, pero generó alarma entre los automovilistas y un fuerte revuelo en redes sociales.
Durante varios minutos, el animal fue visto corriendo junto a los vehículos en movimiento, en una escena tan inusual como riesgosa. La presencia del avestruz obligó a muchos automovilistas a reducir la velocidad para evitar un posible choque o una maniobra brusca.
El episodio generó desconcierto entre quienes circulaban por la zona, ya que el ave avanzaba a gran velocidad y muy cerca de los carriles. La situación, además de llamar la atención por lo insólita, encendió una señal de alerta por el peligro que implicaba tanto para el animal como para las personas.
Finalmente, tras un operativo que involucró a las autoridades y al dueño del avestruz, el animal pudo ser recuperado sano y salvo. Pese al caos que ocasionó en plena autopista, no se reportaron heridos ni accidentes derivados del escape.
El caso se volvió rápidamente viral en internet y reavivó el debate sobre los riesgos de mantener animales de gran porte en espacios públicos o comerciales. Más allá del desenlace sin consecuencias graves, el episodio dejó expuesta la fragilidad de este tipo de controles cuando ocurre una fuga inesperada.