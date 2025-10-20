Video: un avión de carga operado por Emirates Airline despistó y se hundió en el mar de Hong Kong

Un avión de carga operado por Emirates Airline se deslizó hacia el mar tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong.
Según los medios locales, un miembro del personal del aeropuerto falleció en el incidente. El aeropuerto, uno de los más transitados de Asia, permanece cerrado.
Un avión de carga operado por Emirates Airline se deslizó hacia el mar tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong.
Según los medios locales, un miembro del personal del aeropuerto falleció en el incidente.
El accidente se produjo alrededor de las 3:50 a.m. hora de Hong Kong del lunes, en condiciones meteorológicas adversas.
Los cuatro miembros de la tripulación del avión, que había despegado de Dubái, fueron rescatados y trasladados al hospital, según un comunicado de la Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong.
Una de las tres pistas del aeropuerto, uno de los más transitados de Asia, ha sido cerrada temporalmente.
Una foto publicada por AirNavRadar mostraba un Boeing Co. 747 parcialmente sumergido al que le faltaba la parte trasera, incluida la cola.
El avión, de 32 años de antigüedad, era operado por la compañía de transporte de mercancías turca AirACT en nombre de Emirates desde el Aeropuerto Internacional Al Maktoum de Dubái, con el código de vuelo EK9788.
Ninguna de las dos aerolíneas estaba disponible para hacer comentarios fuera del horario laboral habitual.
El accidente sería uno de los más graves en los 27 años de historia del aeropuerto. En 1999, tres personas murieron cuando un vuelo de China Airlines se estrelló al aterrizar durante un tifón y volcó.
El accidente del lunes recuerda otro accidente de China Airlines en el antiguo aeropuerto Kai Tak de la ciudad, cuando un 747 se salió de la pista durante un tifón. El avión quedó sumergido en el agua más allá del final de la pista, y alrededor de dos docenas de pasajeros y tripulantes resultaron heridos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.