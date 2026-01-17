Una avioneta se desplomó sobre el Parque Industrial de Coahuila en México y hay dos heridos

Una avioneta particular se desplomó este sábado 17 de enero al interior de una nave industrial en el Parque Industrial La Amistad, en Ramos Arizpe (Coahuila, México), dejando un saldo de dos personas lesionadas que fueron trasladadas a hospitales de Saltillo para recibir atención médica tras el accidente aéreo.
Perdida de control tras despegar del aeropuerto de Saltillo
El incidente ocurrió poco después de las 12:10 del mediodía, cuando la aeronave, identificada como una Cessna Turbo Stationair TC con matrícula XB-HUS, despegó del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe en Saltillo con destino aparentemente a una zona rural cercana. Unos minutos después de alzar vuelo, la avioneta perdió estabilidad y se desplomó sobre el techo de las instalaciones de la empresa Matcor-Matsu, ubicada sobre el Libramiento Óscar Flores Tapia.
Según el registro de vuelo, la aeronave estuvo en el aire alrededor de un minuto antes de que se produjera el impacto, lo que generó una intensa movilización de los servicios de emergencia en la zona industrial.
Dentro de la avioneta viajaban dos personas adultas, un hombre de 66 años y una mujer de 58, identificados como Armando López y Magdalena Cárdenas. Ambos sufrieron lesiones por el impacto y fueron atendidos en el lugar por paramédicos y bomberos antes de ser trasladados a hospitales privados en Saltillo, donde se evalúa su estado de salud.
Las instalaciones industriales estaban vacías al momento del accidente, ya que se trata de un sábado y la planta no operaba, lo que permitió que no se reportaran otros heridos dentro de la empresa.
Movilización de cuerpos de emergencia
Ante el desplome, se activaron los protocolos de seguridad y acudieron al lugar elementos de la Policía Estatal, Bomberos de Ramos Arizpe, Protección Civil estatal y municipal, así como personal del equipo de seguridad del aeropuerto. También participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para iniciar las investigaciones correspondientes.
La avioneta particular se desplomó en el Parque Industrial La Amistad, en Ramos Arizpe (Coahuila, México).
Los trabajos incluyeron la evaluación de los daños materiales y la instalación de un perímetro de seguridad alrededor de la nave industrial afectada, que forma parte de un parque clave para la producción automotriz en la región.
Causas y paso siguiente
Las autoridades aeronáuticas y de seguridad han iniciado las labores de investigación para determinar las causas exactas del accidente, aunque versiones preliminares apuntan a una posible falla mecánica poco después del despegue como factor principal del desplome.
Por el momento, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Saltillo continúan con normalidad y no se han reportado interrupciones en los vuelos programados.
El desplome de la avioneta en Ramos Arizpe generó rápida movilización de los servicios de emergencia y puso de relieve la importancia de las medidas de seguridad en vuelos particulares. Aunque las dos personas lesionadas fueron trasladadas y se encuentran fuera de peligro, la investigación en curso busca esclarecer qué factores llevaron a que la aeronave cayera dentro de una nave industrial sin provocar víctimas adicionales ni daños de mayor gravedad en la zona.