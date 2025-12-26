Tragedia en Egipto: al menos ocho muertos tras el derrumbe de un edificio en Guiza
El colapso de una vivienda de cinco pisos en un barrio densamente poblado de Guiza dejó un saldo fatal. Las autoridades ya investigan las causas del siniestro, mientras continúan las tareas de remoción y prevención en la zona.
El martes por la noche, un edificio residencial de cinco pisos se desplomó en el barrio de Imbaba, ubicado en la gobernación de Guiza, al sur de El Cairo, Egipto. Tras dos días de intensa búsqueda entre los escombros, las autoridades locales confirmaron este jueves que el número de víctimas fatales ascendió a ocho, luego de hallar el cuerpo de la última persona reportada como desaparecida.
El desplome se produjo de forma repentina, provocando una escena caótica en una zona habitualmente congestionada y de difícil acceso para vehículos de emergencia.
Al menos ocho muertos tras el derrumbe de un edificio en Guiza. Crédito: Xinhua.
Rescate a contrarreloj y condiciones adversas
Las operaciones de rescate estuvieron a cargo de la Defensa Civil egipcia y se vieron complicadas por la estrechez de las calles, lo que impidió el ingreso de maquinaria pesada. Como consecuencia, los rescatistas debieron trabajar manualmente para remover los escombros y buscar a las víctimas atrapadas, lo que ralentizó el operativo.
Vecinos y voluntarios colaboraron en la medida de sus posibilidades, mientras las fuerzas de seguridad acordonaban la zona para prevenir nuevos accidentes.
El impacto estructural del derrumbe también afectó a edificaciones linderas, las cuales fueron evacuadas de manera preventiva. Las autoridades locales temen que pueda haber riesgo de colapsos en cadena, debido a construcciones precarias o mal mantenidas en la zona.
El gobierno egipcio informó que se ha conformado un comité técnico de ingenieros para investigar las causas del colapso. Una de las hipótesis que se maneja es que el edificio pudo haber sido sometido a modificaciones irregulares o construido sin respetar las normas de seguridad vigentes.
La fiscalía local también ha intervenido en el caso para determinar si existió negligencia por parte de propietarios, constructores o funcionarios públicos.
Investigación en curso. Crédito: Xinhua.
Una problemática estructural en Egipto
Este tipo de incidentes no es aislado en Egipto. Las grandes ciudades del país, especialmente El Cairo y Guiza, presentan un crecimiento urbano desordenado, con numerosas edificaciones que no cumplen con los estándares de calidad. La falta de mantenimiento, los materiales de baja calidad y la corrupción en el sector de la construcción son factores recurrentes en tragedias similares.
Según cifras oficiales, más del 50% de las viviendas construidas en áreas informales del Gran Cairo presentan algún grado de irregularidad estructural, y muchas de ellas se levantaron sin permisos adecuados ni control técnico, lo que convierte a estos barrios en zonas de alto riesgo ante cualquier eventualidad.
El derrumbe en Guiza pone de relieve una vez más los problemas estructurales y de regulación urbana que enfrenta Egipto. Mientras los familiares de las víctimas reclaman justicia, las autoridades tienen ahora el desafío de determinar responsabilidades y evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse.