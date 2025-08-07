Violencia en eventos

Batalla campal en recital de Damas Gratis en Bogotá: un muerto y cinco heridos

Un concierto que prometía ser una celebración de cumbia terminó en tragedia cuando hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe desataron una pelea dentro y alrededor del Movistar Arena. Hubo una víctima fatal, varios heridos y el show fue cancelado antes de comenzar.