Batalla campal en recital de Damas Gratis en Bogotá: un muerto y cinco heridos

Un concierto que prometía ser una celebración de cumbia terminó en tragedia cuando hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe desataron una pelea dentro y alrededor del Movistar Arena. Hubo una víctima fatal, varios heridos y el show fue cancelado antes de comenzar.
Lo que debía ser una velada festiva se convirtió en pesadilla. Minutos antes de las 21 h del 6 de agosto, cientos de espectadores intentaron ingresar al Movistar Arena.
La aglomeración creció hasta desbordar la capacidad del personal de seguridad, lo que derivó en una pelea entre presuntos hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe
Numerosos asistentes describieron el momento como "una ola violenta que arrasó con la alegría", con objetos como sillas, vallas o incluso palos siendo usados como proyectiles
Pese a las advertencias de inseguridad, en varios puntos del ingreso la seguridad privada fue superada; recién entonces intervino la Policía Nacional
La violencia también se trasladó a las inmediaciones del estadio: el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la muerte de una persona fuera del Movistar Arena, presuntamente a causa de un atropellamiento, aunque se encuentra en investigación
Además, al menos cinco personas resultaron gravemente heridas con armas blancas y debieron ser trasladadas a centros asistenciales
En respuesta, los organizadores anunciaron la cancelación inmediata del concierto y se procedió a evacuar el recinto para proteger a los asistentes y facilitar el ingreso de las autoridades
En un comunicado, la administración del Movistar Arena expresó: “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento... La prioridad fue proteger a los asistentes y colaboradores”
