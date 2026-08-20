Un vendedor de coches belga se convierte en príncipe tras confirmarse su parentesco con la realeza.
Bélgica: un vendedor de autos se convierte en príncipe tras confirmarse su parentesco con la realeza
El príncipe Laurent ha reconocido legalmente a Clément Vandenkerckhove, un exvendedor de coches de 26 años, como su hijo y heredero.
El príncipe Laurent de Bélgica ha reconocido legalmente a Clément Vandenkerckhove, un exvendedor de coches de 26 años, como su hijo y heredero.
Vandenkerckhove, fruto de la relación entre el príncipe y la cantante belga Wendy Van Wanten, fue incorporada discretamente a la familia del príncipe Laurent en una ceremonia celebrada en el ayuntamiento hace seis meses, aunque los detalles acaban de salir a la luz.
Vandenkerckhove y su lugar en la realeza
Si bien se convierte formalmente en príncipe, no recibirá una asignación real.
El nuevo príncipe ha tenido varios años para acostumbrarse a la idea de tener un padre de la realeza, y recientemente dijo que aún no estaba seguro de si comenzaría a usar el apellido de su padre, Sajonia-Coburgo.
"Puede que quiera hacerlo, pero estoy orgulloso del apellido Vandenkerckhove", declaró a Het Nieuwsblad.
"Si tuviera que sacrificar el apellido de mi familia, sería una traición a todo lo que mi madre ha hecho por mí."
A diferencia de su hermanastra, la princesa Luisa, y sus hermanastros, los príncipes Aymeric y Nicolás, no formará parte de la línea de sucesión al trono belga. Tampoco participará en actividades públicas de la realeza.
Vandenkerckhove ya es bien conocido por los belgas, tras haber sido el protagonista de un documental de la televisión flamenca el pasado mes de septiembre, en el que describió cómo conoció a su padre.
Su padre había mantenido una relación con Wendy Van Wanten, cuyo nombre real es Iris Vandenkerckhove, antes de casarse con la princesa Claire en 2003.
Encuentro inesperado con su padre
Durante el documental de VTM, Clément describió cómo conoció al príncipe inesperadamente en un centro comercial en 2013, sin darse cuenta de quién era. No fue hasta que cumplió 16 años que su madre le reveló la identidad de su padre.
Cuatro años después, se armó de valor para llamarlo por teléfono, y tras varias llamadas más se conocieron en persona y, finalmente, el príncipe Laurent sugirió que se hicieran una prueba de ADN.
"Fuimos juntos al hospital y recuerdo que me dijo: 'Yo iré primero para que te sientas tranquila'", contó a VTM. Luego recibió un correo electrónico del laboratorio informándole de una coincidencia de ADN del 99,5%.
La prueba de ADN del príncipe Laurent recuerda a la de su padre, el ex rey Alberto II, quien se sometió a una prueba tras una larga batalla legal por la paternidad. Alberto admitió en 2020 haber tenido una hija fruto de una relación extramatrimonial y finalmente la reconoció como suya.
Alberto II abdicó como rey de los belgas en 2013, cuando el tema de la paternidad se convirtió en un escándalo real.
Delphine Boël, una artista muy conocida, finalmente ganó su batalla legal y obtuvo el derecho al título de princesa, y ahora se hace llamar Delphine de Saxe-Coburg.
Según las modificaciones introducidas en la legislación belga en 2013, solo unos pocos miembros de la familia real tienen derecho a dietas públicas: el rey Felipe, su padre, el rey Alberto II, el príncipe Lorenzo y la princesa Astrid.