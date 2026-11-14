Un hallazgo explosivo en una planta industrial de Estados Unidos provocó un amplio operativo de seguridad y la evacuación de miles de personas en la ciudad de Peoria, en el estado de Illinois.
Hallaron una bomba en una planta de etanol en Estados Unidos y evacuaron a más de 5.000 personas
El explosivo fue encontrado en una instalación industrial de Peoria, Illinois. El FBI intervino en la investigación y las autoridades ordenaron desalojar un radio de un kilómetro ante la posibilidad de que existan otros dispositivos.
Las autoridades confirmaron que encontraron una bomba en las instalaciones de BioUrja Renewables, una fábrica dedicada a la producción de etanol, y desplegaron un operativo con participación del FBI para determinar si existen otros artefactos en el lugar.
El episodio comenzó el viernes 13 de noviembre, cuando la empresa notificó a la Policía sobre una amenaza de bomba. Durante la inspección, los efectivos localizaron un paquete sospechoso que posteriormente fue considerado una amenaza creíble.
La gravedad de la situación llevó a las autoridades a establecer un perímetro de evacuación de una milla —aproximadamente 1,6 kilómetros— alrededor de la planta. La medida alcanzó a más de 5.000 residentes y trabajadores de Peoria y de la vecina East Peoria, que debieron abandonar sus viviendas y establecimientos comerciales.
"Sabemos que es una amenaza creíble. Sabemos que es una bomba", afirmó la alcaldesa de Peoria, Rita Ali, durante una conferencia de prensa realizada durante la noche del viernes.
La funcionaria también advirtió que los investigadores todavía desconocían si había otros dispositivos explosivos dentro del complejo industrial.
Operativo del FBI
El Departamento de Policía de Peoria recibió el aviso de la compañía a las 13.08 del viernes. Horas después, los especialistas en explosivos determinaron que el paquete localizado representaba una amenaza real.
La orden de evacuación entró en vigencia a las 19.02 y comprendió viviendas, comercios y lugares de trabajo ubicados dentro del perímetro establecido por los equipos de emergencia.
Los técnicos en explosivos consiguieron neutralizar el artefacto poco después de las 21, más de siete horas después de la primera notificación. Sin embargo, esa intervención no significó el levantamiento de las restricciones.
El jefe de la Policía local, Brad Dixon, explicó que el establecimiento ocupa una superficie considerable y que era necesario completar una búsqueda exhaustiva para descartar la presencia de otros explosivos.
"Es una instalación grande. Habrá una búsqueda exhaustiva en las instalaciones. Eso todavía no se ha completado", señaló el funcionario durante una conferencia de prensa realizada durante la madrugada del sábado.
El FBI se incorporó a la investigación para colaborar en la identificación de los responsables de la amenaza. Ryan Presley, agente especial a cargo de la oficina del organismo en Springfield, aseguró que los investigadores trabajarían para determinar quién estuvo detrás del episodio.
Hasta el momento, no se habían informado detenciones ni personas heridas como consecuencia del incidente.
Evacuación masiva
La medida de seguridad afectó a sectores de Peoria y East Peoria, dos localidades separadas por el río Illinois. El operativo incluyó cortes de calles y restricciones en distintos accesos, mientras los equipos especializados continuaban revisando el complejo industrial.
Las autoridades habilitaron centros de asistencia para quienes debieron abandonar sus hogares. En Peoria, uno de los puntos de recepción fue la escuela secundaria Manual Academy, mientras que en East Peoria se dispuso el complejo deportivo EastSide Centre.
Alrededor de 70 personas permanecían alojadas en el refugio de Manual Academy durante la madrugada del sábado, según informó la Policía local.
La situación también tuvo consecuencias sobre la actividad comercial y laboral de la región. La empresa Caterpillar, uno de los principales empleadores de la ciudad, pidió a sus trabajadores que no se presentaran al turno nocturno por las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades.
El centro médico OSF HealthCare St. Francis también informó que había adoptado medidas preventivas y que trabajaba en coordinación con los organismos de emergencia.
Además, se registraron interrupciones en el tránsito y restricciones sobre sectores de la autopista interestatal 74, una de las principales vías de circulación de la región.
Una investigación abierta
La planta de BioUrja Renewables está ubicada en el sur de Peoria, en un predio industrial que anteriormente perteneció a Archer Daniels Midland (ADM). La compañía BioUrja adquirió esas instalaciones en 2021 y las destinó a la producción de etanol y alcohol industrial.
El incidente generó preocupación por la posibilidad de que el artefacto encontrado no fuera el único dentro del establecimiento. Por ese motivo, las autoridades mantuvieron el perímetro de seguridad y solicitaron a los habitantes que respetaran las indicaciones de evacuación.
La alcaldesa Rita Ali pidió paciencia a los residentes mientras avanzaban las tareas de inspección. El operativo continuaba durante la mañana del sábado 14 de noviembre, sin que se hubiera anunciado todavía el levantamiento definitivo de las restricciones.
El FBI, la Policía local y otros organismos de seguridad mantenían abiertas las actuaciones para establecer el origen de la amenaza y determinar si existía un riesgo adicional para la población.