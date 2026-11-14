La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos dejó sin efecto la prohibición nacional de despegues que había interrumpido durante más de cuatro horas la actividad aérea en el país. La medida provocó miles de demoras y cancelaciones, además de complicaciones en los principales aeropuertos estadounidenses.
Se reanudaron los vuelos en Estados Unidos tras una falla técnica que afectó a miles de pasajeros
La medida de la FAA permitirá recuperar las operaciones aéreas, aunque podrían persistir demoras en los servicios programados desde Ezeiza hacia territorio estadounidense.
La decisión permitirá que los vuelos programados desde Ezeiza hacia Estados Unidos operen con normalidad, aunque algunos podrían registrar demoras. No se prevén cancelaciones como consecuencia de esta restricción.
Falla en las comunicaciones
La suspensión se dispuso luego de que una interrupción en las telecomunicaciones afectara sistemas esenciales para la administración del tráfico aéreo. Según fuentes de la industria aeronáutica, el inconveniente se habría originado en una falla de los enrutadores de red, que ocasionó problemas de comunicación en distintas zonas del país.
Ante este escenario, las autoridades resolvieron detener temporalmente los despegues como medida preventiva para garantizar la seguridad de las operaciones.
Una vez que los sistemas comenzaron a recuperar su funcionamiento, la FAA autorizó progresivamente la reanudación de los vuelos domésticos. La decisión puso fin a varias horas de incertidumbre para las compañías aéreas, los pasajeros y los responsables de los aeropuertos.
Descartaron un ciberataque
Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que la situación mostraba una evolución favorable y que el funcionamiento del sistema aéreo comenzaba a normalizarse.
El funcionario descartó que el episodio estuviera relacionado con un ataque informático y aseguró que no hubo riesgos para los pasajeros.
"No hubo ningún ciberataque", afirmó Mullin. Además, sostuvo que la seguridad de los viajeros nunca estuvo comprometida: "El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Ningún vuelo corrió peligro".
Por otra parte, las autoridades también desvincularon el incidente de la reciente interrupción de servicios informáticos de Microsoft, registrada durante esa misma semana.
Las primeras evaluaciones apuntaron a un problema técnico en la infraestructura de telecomunicaciones y no detectaron señales de una acción intencional.
Casi 1,5 millones de pasajeros afectados
Las consecuencias de la suspensión se reflejaron rápidamente en los principales aeropuertos de Estados Unidos. Según un análisis de la consultora especializada Cirium, alrededor de 1,5 millones de pasajeros resultaron afectados por cancelaciones, modificaciones de itinerarios y demoras.
Durante la interrupción, los aviones que ya estaban en vuelo pudieron continuar sus recorridos y aterrizar en sus destinos. En cambio, las aeronaves que permanecían en tierra debieron esperar la autorización para despegar.
La acumulación de vuelos demorados y cancelados generó una importante congestión en las terminales aéreas de distintas ciudades.
Cuándo se normalizarán los vuelos
Aunque la FAA autorizó la reanudación de las operaciones, el sistema aéreo todavía debe afrontar las consecuencias de la paralización.
La acumulación de demoras y cancelaciones podría extender los inconvenientes durante varias horas, mientras las aerolíneas reorganizan sus cronogramas y buscan recuperar la regularidad de los servicios.
De esta manera, el levantamiento de la restricción representa el primer paso para recuperar el funcionamiento habitual de la aviación estadounidense, luego de una de las interrupciones más importantes de los últimos años.