La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó el viernes la suspensión en tierra de todos los vuelos de salida en todo el país "debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad".
Estados Unidos suspendió todos los despegues aéreos
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó el viernes la suspensión en tierra de todos los vuelos de salida en todo el país "debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad".
La inusual alerta no contenía ninguna otra información aparte de indicar que "todo el tráfico que sale debe permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso", reportó la cadena NBC.
Gestión de los vuelos internacionales
“Los vuelos internacionales de llegada se gestionarán caso por caso”, declaró la FAA.
Las paradas de tráfico a nivel nacional son extremadamente raras, agrega el informe.
Unos 7.000 vuelos afectados
Estados Unidos cuenta con el espacio aéreo más transitado del mundo, en el que la FAA gestiona una media de más de 45.000 vuelos diarios y presta servicio a unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas. El anuncio de esta jornada afecta a unos 7.000 vuelos que deberán ser cancelados o retrasados, de acuerdo con el servicio de seguimiento de vuelos Flight Aware.
Investigación técnica en curso
“Los técnicos de la FAA están investigando el problema”, declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy, en una publicación en línea. “Proporcionaremos actualizaciones inmediatas en cuanto las tengamos”.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la FAA ordenó una paralización sin precedentes de los vuelos en todo el país. Se detuvo todo el tráfico aéreo civil en el espacio aéreo estadounidense y se ordenó a los aviones en vuelo que aterrizaran en los aeropuertos disponibles más cercanos, señala el reporte de NBC News.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró que se está investigando si un nuevo sistema de control de tráfico aéreo respaldado por inteligencia artificial contribuyó a los graves problemas de comunicación y a la paralización nacional de los vuelos en tierra.
“Estamos examinando eso”, dijo Mullin a Kristen Holmes, de CNN, el viernes en la Casa Blanca. “Lo estamos revisando. Trabajamos con nuestros homólogos de todas las agencias”.
El nuevo sistema SMART de la FAA, que se puso en marcha oficialmente esta semana, tiene en cuenta las condiciones meteorológicas y la dotación de personal de control de tráfico aéreo para ofrecer mejores rutas a los vuelos.
ASI, la empresa que desarrolló dicho sistema, afirmó en una publicación en X —poco después de que Mullin hablara con los periodistas— que la paralización de los vuelos “no se debió al sistema SMART, ni a ningún producto de ASI ni a nuestra integración con la FAA y el ATC (control de tráfico aéreo), ni fue consecuencia de ellos”.
Un pasajero relató la experiencia de personas atrapadas en un avión en Los Ángeles
Un pasajero atrapado en un avión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) afirma que a los vuelos que acaban de aterrizar no se les permite pasar de la pista a las puertas de embarque.
El pasajero, que viajó desde Newark, declaró a CBS News, socio estadounidense de la BBC, que no pueden dirigirse a la puerta de embarque porque a otro avión que tenía previsto despegar no se le permite salir.
Otro pasajero que acaba de aterrizar en Austin le dice a la emisora que él y sus compañeros de viaje deben "esperar pacientemente" ya que tampoco pueden abandonar el avión.