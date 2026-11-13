Microsoft informó que comenzó a restablecer sus servicios luego de una interrupción global que afectó a millones de usuarios en al menos 70 países. La falla dejó sin acceso, total o parcialmente, a herramientas de uso cotidiano como Outlook, Microsoft Teams y Copilot, el asistente de inteligencia artificial de la compañía.
Microsoft restableció sus servicios tras una caída global que afectó a millones de usuarios en al menos 70 países
La interrupción dejó fuera de servicio durante más de 22 horas herramientas como Outlook, Microsoft Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot. La compañía atribuyó el incidente a un problema técnico en una actualización de la capacidad de su red y trabaja para completar la recuperación.
El incidente se extendió durante más de 22 horas y provocó inconvenientes en empresas, organismos públicos, instituciones sanitarias y distintos sectores que dependen de las plataformas digitales de Microsoft para desarrollar sus actividades.
La empresa tecnológica estadounidense pidió disculpas por los inconvenientes y explicó que el origen de la interrupción fue un problema técnico relacionado con una actualización anterior de la capacidad de su red. Además, aclaró que no se trató de un incidente de ciberseguridad ni de una falla vinculada con la inteligencia artificial o los agentes de IA.
Qué pasó con Microsoft y por qué se interrumpieron sus servicios
Según las explicaciones difundidas por la compañía, el inconveniente se originó durante una actualización de infraestructura de red. La falla afectó el funcionamiento de distintos servicios y dificultó el acceso de los usuarios a sus cuentas y herramientas de trabajo.
Entre las plataformas alcanzadas estuvieron Outlook, utilizado para gestionar correos electrónicos y calendarios; Microsoft Teams, empleado para reuniones y comunicaciones laborales; y Copilot, el asistente de inteligencia artificial integrado en el ecosistema de Microsoft.
La compañía explicó que la recuperación debía realizarse de manera gradual debido al volumen de demanda y a la necesidad de procesar los mensajes que habían quedado en espera y reequilibrar el tráfico de la red.
En una de sus últimas actualizaciones, Microsoft señaló que algunos clientes comenzaban a experimentar mejoras en el acceso, aunque todavía no podía precisar cuándo se completaría la normalización de todos los servicios.
La caída de Microsoft tuvo consecuencias en distintos países
El alcance internacional del problema dejó en evidencia cuánto dependen las organizaciones de un conjunto reducido de proveedores tecnológicos.
En Reino Unido, por ejemplo, la interrupción afectó a trabajadores del sistema sanitario NHS England y a distintas dependencias gubernamentales. Sin embargo, las autoridades aclararon que no se registraron inconvenientes en las llamadas de emergencia al 999 ni en los servicios de primera línea del NHS 111.
En Canadá, hospitales y pasajeros del sistema ferroviario también experimentaron dificultades. En Estados Unidos, las interrupciones alcanzaron a servicios judiciales y oficinas gubernamentales.
En Irlanda del Norte, algunos servicios educativos y municipales tuvieron problemas para recibir y responder correos electrónicos. Mientras tanto, en Gales y Escocia se activaron mecanismos de contingencia para mantener el funcionamiento de distintas dependencias públicas.
El impacto también llegó al sector privado. Un productor vitivinícola de Sudáfrica, por ejemplo, explicó que no había podido procesar pedidos destinados a Europa debido a los inconvenientes tecnológicos.
La interrupción reabrió el debate sobre la dependencia tecnológica
Más allá de la recuperación de las plataformas, el episodio volvió a poner sobre la mesa un interrogante: qué sucede cuando una de las principales compañías tecnológicas del mundo deja de funcionar durante varias horas.
La interrupción afectó actividades que van desde la comunicación interna de las empresas hasta la prestación de servicios públicos. Para muchas pequeñas y medianas compañías, la imposibilidad de acceder al correo electrónico puede representar un obstáculo para gestionar pedidos, atender clientes, coordinar proveedores y concretar operaciones comerciales.
Especialistas en tecnología y ciberseguridad advirtieron que este tipo de episodios expone las vulnerabilidades de una infraestructura digital cada vez más concentrada en grandes proveedores internacionales.
La preocupación también alcanza a la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los entornos laborales. A medida que asistentes como Copilot se integran con correos electrónicos, calendarios, documentos y sistemas empresariales, una interrupción puede repercutir sobre una cantidad creciente de tareas.