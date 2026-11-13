La empresa pidió disculpas

Microsoft restableció sus servicios tras una caída global que afectó a millones de usuarios en al menos 70 países

La interrupción dejó fuera de servicio durante más de 22 horas herramientas como Outlook, Microsoft Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot. La compañía atribuyó el incidente a un problema técnico en una actualización de la capacidad de su red y trabaja para completar la recuperación.