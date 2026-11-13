Los inconvenientes comenzaron durante la tarde del jueves 12 de noviembre, cuando usuarios de diferentes regiones empezaron a reportar dificultades para ingresar a sus cuentas de Outlook, utilizar las herramientas de colaboración de Teams y acceder a Copilot. Los problemas también alcanzaron a otros servicios del entorno Microsoft 365.
Microsoft registró una caída global de Outlook, Teams y Copilot
La interrupción afectó a distintas herramientas de la compañía y generó inconvenientes para usuarios de varios países. El episodio se produjo mientras Microsoft enfrenta dificultades para que sus soluciones avancen al ritmo esperado.
La magnitud del episodio quedó reflejada en los registros de Downdetector, una plataforma que recopila reportes de usuarios sobre interrupciones en servicios digitales. El sitio llegó a contabilizar cerca de 140.000 notificaciones relacionadas con Outlook y registró inconvenientes en más de 70 países. Por su parte, Bloomberg informó que el volumen total de reportes se acercó a los 200.000.
La interrupción no se limitó a las aplicaciones más conocidas. Microsoft también reconoció dificultades en Exchange Online, SharePoint y Defender XDR, herramientas utilizadas por empresas y organizaciones para administrar comunicaciones, archivos y sistemas de seguridad.
Las causas de la falla técnica
De acuerdo con la información difundida por la BBC, la compañía atribuyó el problema a una carga elevada en su infraestructura. Según Bloomberg, uno de los procesos centrales de los servidores afectados habría experimentado una saturación que provocó interrupciones en su funcionamiento y redujo la capacidad disponible.
La recuperación de las plataformas presentó dificultades durante las primeras horas. En una actualización inicial, Microsoft comunicó que estaba obteniendo resultados favorables con las medidas implementadas para solucionar el inconveniente. Sin embargo, horas después reconoció que las acciones no estaban dando los resultados previstos.
La empresa informó que había conseguido recuperar parcialmente algunos servicios en las regiones donde aplicó sus medidas correctivas. No obstante, esa mejora todavía no se mantenía de manera estable, por lo que los equipos técnicos continuaban trabajando para normalizar la infraestructura.
Problemas en OpenAI y Anthropic
El problema también tuvo repercusiones fuera del ecosistema de Microsoft. Las compañías tecnológicas OpenAI y Anthropic comunicaron dificultades vinculadas con herramientas que dependen de la infraestructura de Microsoft para funcionar correctamente. En particular, se reportaron inconvenientes en las conexiones con Microsoft 365.
En cuanto al origen del episodio, Charles Lamanna, ejecutivo de Microsoft, señaló que no había indicios de que se tratara de un incidente relacionado con la ciberseguridad. La compañía tampoco informó sobre evidencias de actividad maliciosa detrás de la interrupción.
La situación volvió a poner en evidencia la dependencia de empresas y usuarios de plataformas digitales que concentran múltiples tareas cotidianas. El correo electrónico, las reuniones virtuales, el almacenamiento de documentos y las herramientas de inteligencia artificial forman parte de los procesos de trabajo de numerosas organizaciones.
Por el momento, Microsoft continúa con las tareas de recuperación y no había conseguido garantizar una normalización sostenida de todos los servicios afectados. La compañía mantiene el seguimiento de la infraestructura mientras avanza con distintas medidas para recuperar la capacidad operativa.