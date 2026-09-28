El servicio de inteligencia artificial ChatGPT experimentó una interrupción masiva a nivel global. Miles de usuarios reportaron problemas para ingresar a la plataforma, enviar consultas o acceder al historial de conversaciones guardadas.
¿Se cayó ChatGPT?: reportan fallas en la web y la app
OpenAI registró inconvenientes en sus servidores durante la jornada, afectando tanto el acceso web como la aplicación móvil en varios países. Miles de usuarios reportaron la imposibilidad de enviar mensajes o cargar el historial.
Los reclamos comenzaron a multiplicarse pasado el mediodía, concentrándose en dificultades tanto en la versión para navegadores web como en las aplicaciones para dispositivos móviles iOS y Android.
Qué dijo OpenAI sobre la caída
La firma tecnológica reconoció incidentes en sus sistemas a través de sus canales de monitoreo oficiales. A través de su portal de estado (status.openai.com), confirmaron la investigación de elevadas tasas de error.
En paralelo, el sitio especializado Downdetector mostró un vertiginoso salto en los avisos de falla en América Latina, Estados Unidos y Europa. En Argentina, las denuncias crecieron marcadamente pasadas las 13 horas.
Los problemas no se limitaron al chat conversacional de la versión gratuita y de pago. También afectaron la API de OpenAI y plataformas asociadas como Codex.
Cuándo se normalizaría el servicio
Hasta el momento, la compañía no precisó el horario exacto para el restablecimiento total ni detalló las causas de la interrupción.
Se sugiere verificar el estado del sistema en la web oficial antes de reintentar el ingreso. Como alternativa momentánea, se recomienda recurrir a otras herramientas de inteligencia artificial mientras persista la inestabilidad.