#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
A nivel mundial

¿Se cayó ChatGPT?: reportan fallas en la web y la app

OpenAI registró inconvenientes en sus servidores durante la jornada, afectando tanto el acceso web como la aplicación móvil en varios países. Miles de usuarios reportaron la imposibilidad de enviar mensajes o cargar el historial.

¿Se cayó ChatGPT?: reportan fallas en la web y la app. Foto: Reuters¿Se cayó ChatGPT?: reportan fallas en la web y la app. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El servicio de inteligencia artificial ChatGPT experimentó una interrupción masiva a nivel global. Miles de usuarios reportaron problemas para ingresar a la plataforma, enviar consultas o acceder al historial de conversaciones guardadas.

Los reclamos comenzaron a multiplicarse pasado el mediodía, concentrándose en dificultades tanto en la versión para navegadores web como en las aplicaciones para dispositivos móviles iOS y Android.

FILE PHOTO: The OpenAI logo in this illustration taken June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo¿Se cayó ChatGPT?: reportan fallas en la web y la app. Foto: Reuters

Qué dijo OpenAI sobre la caída

La firma tecnológica reconoció incidentes en sus sistemas a través de sus canales de monitoreo oficiales. A través de su portal de estado (status.openai.com), confirmaron la investigación de elevadas tasas de error.

En paralelo, el sitio especializado Downdetector mostró un vertiginoso salto en los avisos de falla en América Latina, Estados Unidos y Europa. En Argentina, las denuncias crecieron marcadamente pasadas las 13 horas.

Los problemas no se limitaron al chat conversacional de la versión gratuita y de pago. También afectaron la API de OpenAI y plataformas asociadas como Codex.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration taken June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo/File Photo/File Photo¿Se cayó ChatGPT?: reportan fallas en la web y la app. Foto: Reuters

Cuándo se normalizaría el servicio

Hasta el momento, la compañía no precisó el horario exacto para el restablecimiento total ni detalló las causas de la interrupción.

Se sugiere verificar el estado del sistema en la web oficial antes de reintentar el ingreso. Como alternativa momentánea, se recomienda recurrir a otras herramientas de inteligencia artificial mientras persista la inestabilidad.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
ChatGPT
Inteligencia artificial
Tecno
Estados Unidos
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro