Jensen Huang, cofundador y consejero delegado de Nvidia, deja su puesto al frente de la compañía, una decisión anunciada el jueves 12 de noviembre de 2026 que abre interrogantes sobre el rumbo del fabricante de chips tras consolidarse como la mayor potencia de la inteligencia artificial.
A pesar del nombramiento interino, la renuncia de Huang deja dudas en NVIDIA
Tras más de tres décadas al frente del gigante de la inteligencia artificial, el líder histórico dio un paso al costado y desató un fuerte temblor financiero.
De forma interina, la directora financiera Colette Kress asumirá el cargo de consejera delegada hasta la designación de un sucesor definitivo. Al mismo tiempo, la firma nombró a Harvey Jones, exconsejero delegado de Synopsys y actual integrante de la junta, como su primer presidente del consejo de administración. Por su parte, Huang, quien posee cerca del 3,61 % de las acciones y se ubica como el cuarto mayor accionista, también dejará su puesto en el consejo.
Las acciones de la compañía caían más de un 10 % antes de la apertura de Wall Street y arrastraban al conjunto del mercado.
El fin de una era casi eterna
A lo largo de más de tres décadas, la identidad de Nvidia estuvo estrechamente ligada a la de Jensen Huang. Aquella empresa fundada en un restaurante de Silicon Valley junto a dos socios terminó convertida, bajo su icónica figura con campera de cuero, en una de las firmas más cotizadas del planeta, capaz de colmar estadios para revelar los chips detrás de tecnologías como ChatGPT.
Su dimisión este jueves ha dejado a la empresa ante una pregunta a la que nunca se había enfrentado: ¿cómo es Nvidia sin él? Ha dejado el cargo tras admitir una relación con una mujer que, según responsables estadounidenses, trabajaba para la inteligencia china, y después de informaciones sobre una segunda relación con una subordinada.
Sucesión
Por ahora, la directora financiera, Colette Kress, ejercerá como consejera delegada interina y mantendrá su función de responsable de finanzas. Harvey C. Jones, antiguo consejero delegado de la firma de software de diseño de chips Synopsys, se convierte en el primer presidente del consejo de la compañía.
Kress se incorporó a Nvidia en 2013 tras casi 25 años en empresas como Cisco y Microsoft, y suele citarse como una de las principales candidatas internas. Pero la compañía no tiene, que se sepa, un plan de sucesión, y Huang evitó reiteradamente nombrar a un heredero.
"No hay alguien que esté como preparado y listo para ser el siguiente en la fila", dijo Carmem Domingues, que fue asesora sénior de IA en la Casa Blanca de Biden.
Martin Peers, del medio tecnológico 'The Information', ha señalado que "no hay candidatos internos obvios". Ha mencionado dos posibles opciones externas: la consejera delegada de AMD, Lisa Su, que es familiar de Huang, y Rene Haas, director ejecutivo del diseñador de chips británico Arm. Otro analista ha sugerido al responsable de Intel, Lip-Bu Tan.
Los hijos de Huang, Madison y Spencer, ocupan ambos puestos directivos en la empresa. Domingues apuntó que no está claro hasta qué punto estarían preparados para asumir el mando.
El riesgo eventual para la IA
El periódico Financial Times fue el primero en informar sobre la relación de Huang con Alice H., una ejecutiva de Megaspeed, cliente de Nvidia con sede en Singapur, del que se sospecha que ha intentado eludir los controles de exportación para introducir chips avanzados de Nvidia en China.
Ese medio informó que el Gobierno de Estados Unidos y sus servicios de inteligencia creen que Alice H. fue reclutada como espía por la agencia de inteligencia del Ministerio de Seguridad del Estado de China.
La relación de Huang con la presunta espía china lo expuso a él y a la empresa a críticas por haber permitido que China obtuviera valiosos secretos comerciales, en un momento en que Pekín intenta ganar ventaja en la carrera por desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial (IA).
Nvidia reaccionó poniendo en marcha una investigación dirigida por miembros independientes del consejo de administración y un bufete de abogados externo. En un comunicado, la empresa afirmó que Huang "fue objeto de una operación de inteligencia extranjera".
"El consejo da prioridad a la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, que es primordial para los intereses de Nvidia y sus accionistas", señaló la empresa. "Aunque el consejo no tiene motivos para creer que se hayan visto comprometidos ni la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, la investigación del consejo examinará toda la información disponible".