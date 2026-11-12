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Nvidia llegó a caer 14% en Wall Street tras la renuncia de Jensen Huang

Las acciones recortaron parte de las pérdidas durante la rueda. Colette Kress asumió la conducción interina mientras el directorio busca un reemplazante permanente.

Las acciones de Nvidia llegaron a perder un 14% durante la rueda del jueves en Wall Street. Foto: ReutersLas acciones de Nvidia llegaron a perder un 14% durante la rueda del jueves en Wall Street. Foto: Reuters
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Las acciones de Nvidia llegaron a desplomarse un 14% este jueves en Wall Street, tras la confirmación de la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo y miembro del directorio. La salida del empresario tiene efecto inmediato y abre una transición en la conducción del fabricante de chips.

Durante la jornada, los papeles moderaron el retroceso: en la actualización de las 14.33, hora argentina, cotizaban a US$ 161,96, con una baja del 6,77%. Los valores corresponden a una rueda todavía en curso.

FILE PHOTO: Nvidia founder and CEO Jensen Huang speaks with the media ahead of a meeting with the Senate Banking Committee on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., December 3, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File PhotoJensen Huang renunció a la conducción de Nvidia y a su lugar en el directorio. Foto: Reuters

Quién queda al frente

Nvidia designó como directora ejecutiva interina a Colette Kress, quien ocupa la vicepresidencia ejecutiva y la dirección financiera desde septiembre de 2013. La ejecutiva conservará sus responsabilidades financieras mientras se desarrolla la búsqueda de un sucesor permanente.

El directorio evaluará candidatos internos y externos. También nombró a Harvey C. Jones como presidente del órgano de conducción. Jones expresó su confianza en Kress y en el equipo directivo, y sostuvo que esperan mantener las operaciones, los compromisos con clientes y los planes de productos sin interrupciones.

FILE PHOTO: Nvidia's Chief Financial Officer Colette Kress poses for a photo in an unknown location. Nvidia/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. IMAGE IS DISTRIBUTED AS RECEIVED FROM THE SOURCE./File PhotoColette Kress asumió como directora ejecutiva interina y conservará la dirección financiera. Foto: Reuters

Las revelaciones y la investigación

La salida se produjo en medio de publicaciones sobre relaciones extramatrimoniales de Huang. The Wall Street Journal informó sobre un vínculo con Alice Huang, una ejecutiva sin parentesco con el empresario, a quien funcionarios de inteligencia estadounidenses señalan como presunta colaboradora del espionaje chino.

También trascendió una presunta relación con Kimberly Powell, vicepresidenta del negocio sanitario de Nvidia y subordinada directa de Huang. Esa información, publicada inicialmente por The New York Times, sumó interrogantes sobre posibles conflictos de interés dentro de la compañía.

El directorio anunció una investigación independiente sobre las versiones que señalaban que Huang habría sido objeto de una operación de inteligencia extranjera. La revisión quedó a cargo de un comité de directores independientes, con asistencia de asesores legales externos.

Al anunciar esa investigación, Nvidia afirmó que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos de la empresa o la seguridad nacional estadounidense. El comunicado que confirmó la renuncia no precisó las razones de la decisión.

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