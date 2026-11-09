Disputa tecnológica

Sospechas de espionaje chino: Nvidia abrió una investigación sobre su CEO

La empresa inició una revisión independiente tras las versiones sobre una presunta operación de inteligencia china que habría tenido como objetivo a su CEO. Pekín rechazó las acusaciones, mientras Nvidia aseguró que no tiene indicios de que se haya comprometido información confidencial.