Nvidia, una de las principales compañías tecnológicas del mundo y referente en la fabricación de semiconductores para inteligencia artificial, abrió una investigación independiente sobre su director ejecutivo y cofundador, Jensen Huang, tras las acusaciones de que habría sido blanco de una presunta operación de espionaje vinculada a China.
Sospechas de espionaje chino: Nvidia abrió una investigación sobre su CEO
La empresa inició una revisión independiente tras las versiones sobre una presunta operación de inteligencia china que habría tenido como objetivo a su CEO. Pekín rechazó las acusaciones, mientras Nvidia aseguró que no tiene indicios de que se haya comprometido información confidencial.
La decisión se conoció luego de una publicación de The New York Times, que reveló que los servicios de inteligencia estadounidenses investigan a una empresaria china que habría mantenido una relación sentimental con Huang y que, según las sospechas, trabajaría para el Ministerio de Seguridad del Estado de China, principal organismo de inteligencia y contraespionaje del país.
De acuerdo con esa información, la mujer, identificada como Alice H. o Huang L., habría aprovechado el vínculo personal con el empresario para intentar acceder a información confidencial de Nvidia y conocer posiciones estratégicas de Estados Unidos sobre inteligencia artificial y las restricciones comerciales a los chips de última generación.
Frente a la repercusión del caso, Nvidia confirmó que realizará una revisión de toda la información disponible. Sin embargo, la empresa aseguró que, hasta el momento, no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos comerciales ni información vinculada con la seguridad nacional estadounidense.
Las acusaciones de espionaje y la respuesta de Nvidia
La investigación busca determinar el alcance de los contactos y establecer si existió algún intento de obtener información sensible de la compañía o del Gobierno estadounidense.
El episodio también tuvo repercusiones en el ámbito personal de Huang. Según las informaciones publicadas, el ejecutivo reconoció en una carta dirigida a los empleados que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas tanto a su familia como al personal de la empresa. No obstante, evitó referirse directamente a la empresaria mencionada en las versiones periodísticas.
Por ahora, las sospechas de espionaje no implican que se haya confirmado una filtración de información ni que la compañía haya sufrido una vulneración de sus sistemas o secretos comerciales.
China rechazó las versiones y calificó las acusaciones de falsas
El Gobierno chino rechazó nuevamente las informaciones sobre una supuesta operación de inteligencia contra el titular de Nvidia. El lunes 9 de noviembre, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, calificó las versiones como una "invención" y una "calumnia".
La respuesta de Pekín se enmarca en un escenario de creciente tensión entre China y Estados Unidos, marcado por las restricciones comerciales, la competencia por el desarrollo de inteligencia artificial y el control de las tecnologías consideradas estratégicas.
De esta manera, el caso suma un nuevo capítulo a las diferencias entre ambas potencias, que mantienen una disputa por el liderazgo en la industria de los semiconductores y el acceso a componentes avanzados.
Un conflicto que puede afectar a la industria tecnológica
La controversia representa un desafío para Nvidia, que ocupa una posición central en el mercado global de chips utilizados para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.
La compañía también se encuentra bajo la mirada de las autoridades estadounidenses por las restricciones a la exportación de sus productos hacia China, uno de los mercados más importantes para la industria tecnológica.
En ese contexto, la investigación podría incrementar la presión política sobre la empresa y reabrir el debate en Washington sobre los controles comerciales y los riesgos de seguridad nacional asociados a la transferencia de tecnología avanzada.
El caso combina así tres dimensiones sensibles: la seguridad de la información, la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China y la reputación de Jensen Huang, uno de los empresarios más influyentes de la industria tecnológica mundial.