Un incendio registrado en un edificio de la ciudad de Taiyuan, en el norte de China, dejó al menos 14 personas fallecidas. El número de víctimas fatales aumentó durante las horas posteriores al siniestro, que ocurrió el domingo por la tarde en un complejo ubicado en el distrito de Yingze.
China: un incendio en un edificio de Taiyuan dejó al menos 14 muertos y 25 heridos hospitalizados
El fuego se desató el domingo por la tarde en un complejo de uso residencial y comercial de la ciudad de Taiyuan, en la provincia de Shanxi. Los bomberos lograron extinguir las llamas después de más de una hora de trabajo y las autoridades investigan las causas del siniestro.
Además, 25 personas permanecían internadas este lunes, nueve de ellas con heridas de gravedad, según informaron medios estatales.
El fuego comenzó alrededor de las 17 (hora local) del domingo en un inmueble situado sobre la calle Liuxiang Sur. La emergencia movilizó a los equipos de bomberos y rescate, que trabajaron para controlar las llamas y asistir a quienes se encontraban en el lugar.
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, 38 personas fueron trasladadas a centros de salud. Cinco de ellas murieron en las primeras horas posteriores al incendio. El balance se actualizó posteriormente hasta alcanzar las 14 víctimas fatales.
Cómo se desarrolló el incendio en el edificio de Taiyuan
El inmueble afectado tiene 40 pisos y combina distintos usos: alberga hoteles, departamentos destinados a alquiler temporario, comercios y espacios de enseñanza.
Según la información difundida por medios estatales y agencias internacionales, el fuego habría comenzado en un sector anexo del edificio, alrededor del cuarto piso, y se extendió hacia los niveles octavo y noveno, donde funciona un hotel.
Las imágenes del operativo mostraron una importante columna de humo que salía de la estructura. Para combatir las llamas, los bomberos trabajaron desde el exterior y utilizaron grúas para alcanzar los sectores afectados.
El departamento de bomberos de Taiyuan informó que el fuego fue extinguido después de más de una hora de tareas. Otras reconstrucciones del operativo indicaron que las llamas fueron controladas cerca de las 19, mientras que las tareas de búsqueda y rescate concluyeron durante la noche del domingo.
Hay nueve heridos graves y las autoridades investigan las causas
Tras el incendio, los servicios de emergencia trasladaron a 38 personas a distintos hospitales. Según el balance difundido este lunes por la televisión estatal china, 25 continuaban internadas: 16 se encontraban en condición estable y otras nueve presentaban lesiones de mayor gravedad.
Las autoridades locales mantienen las tareas de asistencia a los afectados y comenzaron una investigación para establecer cómo se originó el fuego y cuáles fueron las circunstancias que facilitaron su propagación dentro del edificio.
Hasta el momento, no se difundieron conclusiones sobre el origen del incendio ni se informaron posibles responsabilidades. La investigación deberá determinar también si las condiciones de seguridad del complejo tuvieron alguna incidencia en el desarrollo del siniestro.
El episodio ocurrió en Taiyuan, capital de la provincia de Shanxi, una región del norte de China. Por ahora, el balance oficial es de al menos 14 personas fallecidas y 25 hospitalizadas, mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido.