Tragedia

China: un incendio en un edificio de Taiyuan dejó al menos 14 muertos y 25 heridos hospitalizados

El fuego se desató el domingo por la tarde en un complejo de uso residencial y comercial de la ciudad de Taiyuan, en la provincia de Shanxi. Los bomberos lograron extinguir las llamas después de más de una hora de trabajo y las autoridades investigan las causas del siniestro.