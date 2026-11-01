Un avión ejecutivo se estrelló este domingo contra un parque de casas móviles en Greenacres, en el estado de Florida, Estados Unidos. El impacto provocó un incendio de grandes dimensiones y un amplio operativo de emergencia. Los servicios de emergencia reportaron múltiples víctimas fatales, aunque todavía no difundieron un balance definitivo.
Un avión ejecutivo se estrelló contra un parque de casas móviles en Florida y provocó un incendio
l accidente ocurrió este domingo en Greenacres, en el condado de Palm Beach. La aeronave impactó contra una vivienda y desató un fuego de grandes dimensiones. Los equipos de emergencia reportaron múltiples víctimas y varios fallecidos.
El accidente ocurrió poco después de las 13, cerca de la intersección de Military Trail y 10th Avenue North, en el condado de Palm Beach. La aeronave terminó impactando contra una de las viviendas del complejo residencial, que quedó envuelta en llamas.
De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, el avión habría golpeado un árbol y derribado cables eléctricos antes de caer sobre la casa móvil. Las imágenes registradas en el lugar mostraron una intensa columna de humo negro, restos de la aeronave incendiados y graves daños en la propiedad.
Un operativo de emergencia por múltiples víctimas
El Departamento de Bomberos y Rescate del condado de Palm Beach intervino en el lugar y declaró el episodio como un incidente con múltiples víctimas. La emergencia también motivó la activación de los protocolos de atención hospitalaria en la zona.
Los equipos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y evaluar los daños en el parque residencial. La circulación fue restringida en el área mientras continuaban las tareas de asistencia y las primeras actuaciones.
Hasta las últimas actualizaciones difundidas durante la jornada, no se había precisado cuántas personas viajaban en el avión ni si entre las víctimas había residentes de las casas móviles. Tampoco se había publicado un balance oficial definitivo de fallecidos y heridos.
Qué se sabe sobre el avión que cayó en Florida
La aeronave fue identificada como un Learjet 60, un avión ejecutivo utilizado para vuelos privados. Los registros de seguimiento aéreo permitieron vincular el aparato con la matrícula N722BD.
Algunos reportes periodísticos señalaron que el avión habría partido desde Austin, Texas, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente y todavía debe ser corroborado por los organismos que investigan el accidente.
La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) deberán establecer las circunstancias del siniestro y determinar qué provocó la caída.
Por el momento, no se informó una hipótesis oficial sobre las causas del accidente. La investigación deberá reconstruir la secuencia del impacto y establecer el alcance de los daños en el complejo residencial.