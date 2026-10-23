Una persona murió y varias resultaron heridas durante una serie de tiroteos registrados este viernes 23 de octubre en localidades de las afueras de París, Francia.
Un hombre disparó desde un auto en las afueras de París: hay un muerto y varios heridos
El ataque ocurrió en Trappes y otras localidades del departamento de Yvelines, al suroeste de la capital francesa. El sospechoso fue detenido y las autoridades investigan las circunstancias y los posibles motivos de los disparos.
Según las primeras informaciones difundidas por medios locales, un hombre abrió fuego desde un automóvil contra personas que se encontraban en la vía pública. El presunto autor fue detenido y la investigación continúa para determinar qué motivó el ataque.
Los episodios se produjeron en Trappes y zonas cercanas, en el departamento de Yvelines, a unos 30 kilómetros al suroeste de París. La secuencia generó un operativo policial en la región, mientras los servicios de emergencia asistían a las víctimas y las autoridades intentaban reconstruir el recorrido del agresor.
Cómo fueron los tiroteos en las afueras de París
Los disparos ocurrieron alrededor de las 10.30, hora local, según reportes citados por medios franceses. De acuerdo con las primeras versiones, el atacante circulaba en un vehículo y efectuó varias ráfagas contra personas que estaban en la calle.
La información inicial dio cuenta de una víctima fatal y varios heridos. Los reportes posteriores señalaron que cuatro personas habían resultado heridas en distintos puntos de la zona, aunque las circunstancias de cada episodio y el estado de salud de todos los afectados todavía debían ser precisados por las autoridades.
Entre las personas heridas se encuentra una niña de 12 años, que recibió múltiples impactos de bala en la localidad de La Verrière. También fueron alcanzados dos hombres de 29 y 49 años, que debieron ser trasladados a centros de salud de la región parisina. Al menos una de las víctimas permanecía en estado muy grave, de acuerdo con la información difundida por la prensa.
El diputado Laurent Mazaury, representante del departamento de Yvelines, confirmó a medios locales que había una persona fallecida y varios heridos, en referencia a la información que había recibido de las autoridades departamentales.
Por el momento, los investigadores buscan establecer con precisión la secuencia de los hechos, el recorrido que realizó el sospechoso y si los disparos registrados en diferentes localidades formaron parte de un mismo episodio. La información disponible en las primeras horas no permitió establecer públicamente una explicación definitiva sobre el ataque.
El sospechoso fue detenido y se investigan los motivos
El presunto autor de los disparos fue detenido en Coignières, otra localidad de la región. Según las primeras informaciones periodísticas, el hombre fue identificado como Kevin y sería originario de Saint-Cyr. Las autoridades trabajaban para verificar sus antecedentes y establecer si tenía vínculos previos con las víctimas.
Los testimonios recogidos por medios franceses también plantearon distintas hipótesis sobre la forma en que se produjo el ataque. El alcalde de La Verrière sostuvo que el agresor parecía seleccionar a sus víctimas por motivos raciales, mientras que el alcalde de Trappes afirmó que los disparos habrían sido efectuados de manera indiscriminada, con la intención de causar una matanza.
Esas declaraciones forman parte de las primeras evaluaciones sobre lo sucedido, pero no constituyen por sí mismas una confirmación judicial acerca del móvil. La investigación deberá determinar si existió una motivación racista, si las víctimas fueron elegidas de manera deliberada o si hubo otro motivo detrás de la agresión.
La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia asumió la investigación, según reportes de la prensa. Esa intervención indica que se analiza la posible dimensión terrorista de los hechos, aunque no significa que esa hipótesis esté confirmada.
Las autoridades deberán reunir testimonios, analizar los elementos recogidos durante los procedimientos y reconstruir los movimientos del sospechoso para esclarecer las responsabilidades penales. Hasta que avance esa tarea, las circunstancias del ataque y su motivación permanecen bajo investigación.