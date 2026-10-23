El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recomendó evitar la realización de manifestaciones en los próximos días, especialmente el sábado 24 de octubre, tras una reunión del Consejo de Seguridad.
Francia endurece las restricciones y prepara un operativo militar ante las protestas
Las autoridades de Lyon, Marsella, Tolón y Niza anunciaron medidas específicas para limitar las concentraciones, mientras que en París se mantendrá una marcha autorizada.
El mandatario señaló que el Gobierno busca impedir que se autoricen concentraciones solicitadas por personas que, según sus palabras, no tengan legitimidad para organizarlas. En cuanto a las marchas sindicales que hayan sido notificadas formalmente ante las autoridades locales, indicó que se propondrán recorridos alternativos para resguardar los centros urbanos.
Lyon y Marsella restringen las protestas
En Lyon, la prefectura del departamento de Ródano prohibió todas las manifestaciones previstas para el sábado, según informó el canal francés BFM TV.
En Marsella también se anunció una prohibición temporal de las concentraciones durante esa jornada, incluso para aquellas que hubieran sido comunicadas formalmente a las autoridades.
Además, en ese departamento se modificó el horario del toque de queda nocturno, que regirá desde las 23 hasta las 5 durante las noches del sábado al domingo y del domingo al lunes. La medida alcanzará tanto a adultos como a menores de edad.
También habrá restricciones en Toulon y Niza
Las limitaciones se extenderán a otras ciudades francesas. En Toulon, ubicada en el sur del país, las manifestaciones estarán prohibidas en el centro urbano desde las 11 hasta las 23.59 del sábado.
En esa misma zona se aplicará un toque de queda temporal para menores que no estén acompañados. La restricción comenzará a las 18 del sábado y finalizará a las 6 del domingo.
Por su parte, en Niza, en el sureste francés, el prefecto de los Alpes Marítimos prohibió las concentraciones, marchas y manifestaciones de protesta en el centro de la ciudad entre las 8 y la medianoche del sábado.
París permitirá una movilización sindical
A diferencia de lo dispuesto en otras ciudades, en París se autorizó una manifestación prevista para el sábado entre la plaza de la Bastilla y la plaza de la Nación.
La convocatoria fue impulsada, entre otras organizaciones, por la Confederación General del Trabajo (CGT), de acuerdo con la información difundida por la Prefectura de Policía de París.
Soldados para prevenir incidentes
El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, había anunciado el martes que el Gobierno desplegará efectivos de la Operación Centinela del Ejército para contribuir a prevenir hechos de violencia durante las movilizaciones previstas para el 24 de octubre.
Las restricciones anunciadas en distintas localidades y el refuerzo de la seguridad forman parte de las medidas adoptadas por las autoridades francesas ante las manifestaciones programadas para el fin de semana.