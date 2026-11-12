Jensen Huang dejó de ser el director ejecutivo de Nvidia, la compañía estadounidense que fabrica los procesadores utilizados en buena parte de la infraestructura mundial de inteligencia artificial.
Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia en medio del escándalo por sus vínculos personales
El fundador de la compañía dejó el cargo después de más de tres décadas al frente de la firma que se convirtió en una de las principales protagonistas del desarrollo de la inteligencia artificial.
Su salida se conoció este jueves, en medio de una crisis que comenzó con informaciones sobre una relación extramatrimonial con una empresaria china investigada por presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de Beijing y que luego sumó nuevas revelaciones sobre otro vínculo personal dentro de la empresa.
La renuncia marca un cambio importante para una firma que Huang cofundó en 1993 y condujo durante más de 30 años. Nvidia se transformó en uno de los principales proveedores de tecnología para el entrenamiento y funcionamiento de modelos de inteligencia artificial, con clientes entre los que se encuentran grandes compañías tecnológicas.
La salida de su principal ejecutivo también generó repercusiones en los mercados y abrió interrogantes sobre el futuro de su conducción.
Quién reemplazará a Jensen Huang y qué dijo la empresa
Tras la salida de Huang, la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, asumirá como CEO interina hasta que se designe un reemplazante definitivo. Además, la compañía incorporará a Harvey C. Jones como presidente de su directorio, según informó Associated Press.
En el comunicado difundido para anunciar la decisión, el directorio destacó la trayectoria del empresario y su aporte al crecimiento de Nvidia. Sin embargo, no vinculó expresamente su salida con las acusaciones que rodearon a la compañía durante los últimos días.
La firma había iniciado una investigación interna e independiente para determinar si existieron irregularidades relacionadas con los vínculos personales de Huang y si pudo haber comprometido información sensible. Para encabezar ese proceso, el directorio había contratado al estudio jurídico Wachtell Lipton, con experiencia en investigaciones corporativas.
Nvidia sostuvo que no tenía motivos para creer que sus secretos comerciales o información vinculada con la seguridad nacional hubieran sido comprometidos. También indicó que colaboraría con las autoridades y con la investigación interna.
Las relaciones investigadas y las posibles consecuencias para Nvidia
La controversia comenzó a tomar dimensión pública por la relación entre Huang y Alice Huang, una empresaria vinculada con Megaspeed International, una compañía de computación en la nube con sede en Singapur.
La mujer no tiene parentesco con el fundador de Nvidia y fue señalada en distintas publicaciones periodísticas como presunta colaboradora de los servicios de inteligencia chinos. Las acusaciones de espionaje no fueron demostradas públicamente y China las calificó de infundadas.
Las investigaciones también buscan determinar si existieron operaciones que permitieron el envío de procesadores avanzados de Nvidia a empresas chinas, pese a las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología. Megaspeed negó haber incumplido las normas y afirmó que coopera con las autoridades.
A esas revelaciones se sumó un informe de The New York Times sobre una supuesta relación entre Huang y Kimberly Powell, una ejecutiva de Nvidia. La información agregó presión sobre el empresario y profundizó la crisis dentro de la compañía.
El caso excede la vida privada de su fundador porque Nvidia ocupa un lugar estratégico en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. Sus procesadores son fundamentales para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y su actividad está atravesada por las restricciones comerciales que Washington impone a Beijing.
La salida de Huang abre ahora una etapa de transición en una de las empresas más influyentes del sector tecnológico, mientras continúan las investigaciones sobre las acusaciones que precipitaron la crisis.