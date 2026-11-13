El sábado 14 de noviembre, de 9 a 13, Tecnoteca Rosario (Estévez Boero 740) será sede de la Jornada de IA para líderes y referentes de RRHH, un encuentro que reunirá a 40 responsables de Recursos Humanos de empresas de la región para abordar uno de los grandes desafíos actuales de las organizaciones: la adopción de inteligencia artificial y el rol que debe asumir RRHH en ese proceso.
40 líderes de RRHH de la región se reúnen para definir cómo implementar la inteligencia artificial en sus empresas
Referentes de Recursos Humanos de compañías de todo el país trabajarán en una jornada intensiva en Tecnoteca Rosario, organizada por EmpleoTecnia.
“La IA ya está entrando en las empresas, casi siempre de la mano de Sistemas. Pero el mayor impacto lo viven las personas, y por eso RRHH tiene que involucrarse en las decisiones de cómo se implementa”, explicó Matías García Conde, fundador y CEO de EmpleoTecnia.
La jornada se organiza en dos ejes de trabajo. El primero, El rol de RRHH en la adopción de IA, parte de experiencias concretas del equipo de EmpleoTecnia acompañando procesos de implementación en empresas para abordar los principales desafíos, definir criterios de uso y construir las bases de una política de inteligencia artificial para cada organización. El segundo, De los procesos a las automatizaciones, es un taller práctico en el que cada participante construirá, en su propia notebook, automatizaciones aplicadas a procesos habituales del área y se llevará prototipos funcionales.
“No es solamente una capacitación ni un encuentro de networking. Es un espacio de trabajo y construcción, con objetivos concretos para cada participante”, agregó García Conde.
Entre las empresas que confirmaron su participación se encuentran General Motors, Accenture, Bunge, Aluar, AFA (Agricultores Federados Argentinos), Louis Dreyfus Company, BLD+, Edilizia, La Segunda Seguros, Grupo San Cristóbal, Celulosa Argentina, Rosario Bus, fyo, Boortmalt, Industrias Juan F. Secco, Grupo PECAM y BLC Global, entre otras.
Sobre Matías García Conde
Fundador y CEO de EmpleoTecnia, partner de Microsoft y parte del programa de startups de Anthropic. Desde 2019 lidera proyectos de transformación digital e inteligencia artificial en empresas y hace más de seis años que capacita equipos. Formado en Ingeniería Industrial e Ingeniería en RRHH (UNR) y en People Analytics (ITBA).
Datos del evento
Sábado 14 de noviembre, 9:00 a 13:00 · Tecnoteca Rosario, Estévez Boero 740 (galpones frente al Monumento a la Bandera) · Participación por invitación.