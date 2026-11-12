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La IA transforma los negocios: las claves que dejó una nueva edición de Marketing Santa Fe
Más de 350 personas participaron del encuentro organizado por JN Marketing y Comunicación, que reunió a especialistas y referentes empresariales para analizar nuevas herramientas, oportunidades y desafíos del escenario digital.
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Este jueves se realizó una nueva edición de MKTSFE (Marketing Santa Fe), la jornada anual de capacitación sobre inteligencia artificial, marketing, comunicación y negocios. El encuentro convocó a más de 350 asistentes y reunió a referentes de distintos sectores profesionales.
Durante la actividad, especialistas y representantes de empresas compartieron experiencias sobre la incorporación de nuevas tecnologías, los cambios en los procesos de trabajo y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. También analizaron los desafíos de utilizar estas herramientas con criterio y de manera responsable.
Una convocatoria que crece
En diálogo con CyD Noticias, Juan Nepote, fundador y director de JN Marketing y Comunicación, destacó la respuesta del público y la diversidad de profesiones representadas en la jornada. Según explicó, la convocatoria superó las 350 personas "de diferentes profesiones, desde médicos, odontólogos, oculistas, más allá de los profesionales en sí de la ciencia de la comunicación o del marketing".
El organizador también recordó que la inteligencia artificial comenzó a ocupar un lugar central en el encuentro durante la edición anterior. Al comparar ambos años, remarcó la velocidad con la que evolucionan las herramientas y las dificultades que implica mantenerse actualizado.
Incluso contó que algunos expositores reconocen la incertidumbre que genera presentar conocimientos sobre una tecnología que puede cambiar en cuestión de días. "Me dicen: 'Mira, tenemos miedo por ahí de contar algo que está pasando y bajarnos y que ya quedó obsoleto o que nos hemos encontrado con una nueva realidad'", relató.
Expositores de primer nivel
Nepote explicó que uno de las metas que impulsó la inciativa fue acercar a la capital provincial especialistas que habitualmente participan de congresos en otras ciudades. "El objetivo fue ese, poder traer a la ciudad exponentes de primer nivel", afirmó. En ese sentido, recordó que desde 1992 asistía a congresos en Buenos Aires y se preguntaba por qué no traer ese nivel de expositores.
Sobre la grilla de esta edición, destacó la participación de profesionales vinculados a Telefe y Andreani, además de especialistas con experiencia en encuentros internacionales sobre inteligencia artificial.
"Hoy tenemos una grilla realmente increíble", sostuvo. También manifestó su satisfacción por poder ofrecer a los santafesinos espacios de capacitación con referentes de distintas industrias.
Aprender a usar la IA
Entre las expositoras estuvo María Cecilia Ullua, especialista argentina en estrategia de negocios digitales, comercio electrónico y ventas internacionales (cross-border). Durante su participación, hizo hincapié en que la mejor manera de aprender a utilizar inteligencia artificial es experimentar y practicar de forma permanente. "Creo que es una prueba y error de todos los días", explicó.
Ullua advirtió que los avances tecnológicos son tan rápidos que los conocimientos adquiridos no deben considerarse definitivos. Por eso, planteó que es necesario probar nuevas herramientas, evaluar sus resultados y volver a intentarlo.
"Si creemos que ya aprendimos a usarla estamos ahí en un problema, estamos equivocados", sostuvo. Además, destacó que la experimentación debe estar acompañada por formación y criterio profesional.
"Acostumbrarnos a usarla, equivocarnos, volver atrás, volver a probar, un término que técnicamente nosotros conocemos como iterar adentro del rubro, creo que es la clave: prueba y criterio", afirmó.
Los errores más frecuentes
Al referirse a las equivocaciones que observa en el uso de estas tecnologías, Ullua identificó dos problemas principales: quedarse con la primera respuesta que ofrece la inteligencia artificial y no controlar la información que genera.
La especialista remarcó que las empresas deben revisar los procesos en los que intervienen estas herramientas, especialmente cuando responden consultas o brindan información directamente a sus clientes.
En ese sentido, advirtió sobre la importancia de evitar datos erróneos que puedan generar conflictos y afectar tanto a los consumidores como a la reputación de las organizaciones.
También señaló que los líderes tienen un papel fundamental para impulsar la incorporación de estas tecnologías dentro de los equipos. Sin embargo, aclaró que deben hacerlo de acuerdo con las normas y necesidades de cada empresa.
"Un gran desafío desde líderes es hacer que el equipo se contagie, digamos, a trabajar con la herramienta", manifestó.
El impacto en las empresas
Por su parte, Sebastián D'Agostino, gerente comercial de las regiones Litoral, NEA y Cuyo de Grupo Logístico Andreani, también analizó los desafíos que plantea la inteligencia artificial para el sector empresarial.
El ejecutivo describió el escenario actual como una transformación tecnológica de gran velocidad y consideró que las organizaciones deben evitar incorporar herramientas simplemente por seguir una tendencia.
"Es todo muy nuevo, una disrupción que lleva una velocidad que nos cuesta hasta entenderla, aceptarla y hay un desafío enorme que es el de usarla no indiscriminadamente", expresó.
Para D'Agostino, el primer paso consiste en identificar las dificultades que necesita resolver cada organización y, posteriormente, evaluar qué tecnología resulta más conveniente.
"Aplicar tecnología o aplicar inteligencia artificial por el solo hecho de 'tengo que hacerlo' no es el sentido productivo", afirmó. En cambio, sostuvo que la elección debe responder a objetivos concretos y a las necesidades de cada negocio.
La eficiencia logística
El representante de Andreani explicó que la compañía cuenta con un equipo del área de tecnología que monitorea permanentemente los distintos modelos de inteligencia artificial, sus costos, velocidades de respuesta y capacidades.
Este seguimiento permite evaluar qué herramientas pueden mejorar los procesos y generar eficiencias que posteriormente también puedan trasladarse a los clientes.
D'Agostino destacó que la tecnología y la automatización son fundamentales para su actividad, donde el volumen de operaciones exige rapidez y precisión. "Hoy la logística es un negocio de eficiencias que nos tiene que hacer competir en términos de precio, pero también en calidad. Brindarle más atributos, más valor y la tecnología nos permite eso. Atenderlo mejor, más rápido", explicó.
Para dimensionar el movimiento de la compañía, detalló que Andreani procesa cerca de 5,5 millones de envíos mensuales y llega aproximadamente a dos millones de domicilios. Ese volumen genera numerosas interacciones con clientes y empresas que requieren soluciones tecnológicas para su gestión.
Oportunidades para pymes
D'Agostino también extendió su análisis a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores. Consideró que la inteligencia artificial permite mejorar la productividad al automatizar tareas operativas y liberar tiempo para concentrarse en las actividades que generan valor.
"Una empresa mediana o chica o un emprendedor mismo tiene que ser eficiente, tiene que ser productivo, tiene que poder centralizarse y focalizarse en lo que le genera valor a su negocio", sostuvo.
En ese contexto, explicó que delegar determinados procesos en herramientas de inteligencia artificial o sistemas automatizados puede representar una oportunidad para organizaciones que necesitan optimizar sus recursos.
La posibilidad de acceder a estas soluciones permite que negocios de diferentes dimensiones incorporen procesos que antes podían demandar mayores inversiones de dinero y tiempo.
Una tecnología en evolución
Por su parte, Nepote consideró que el temor inicial frente a la inteligencia artificial fue dando paso a una mayor aceptación y utilización de estas herramientas en la vida cotidiana y laboral. "Ya la gente no le tiene miedo, tenemos que preguntarnos hasta dónde va a escalar esto, que nadie lo sabe, pero en el mientras tanto todo lo usamos", expresó.
El organizador también destacó los beneficios concretos que ya ofrece esta tecnología, especialmente en la reducción de tiempos y la simplificación de tareas.
La nueva edición de MKTSFE dejó como eje común la necesidad de capacitarse, experimentar y adoptar la inteligencia artificial con objetivos claros. Con más de 350 asistentes y referentes de distintos sectores, el encuentro volvió a acercar a Santa Fe debates y herramientas vinculados con una transformación que atraviesa el mundo de los negocios.