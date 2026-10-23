“El 22% de las empresas Fintech tiene a la inteligencia artificial como centro de su producto. Tener el doble del promedio de lo que tiene Estados Unidos como centro de producto es realmente un diferencial que habla de por qué esta industria puede escalar en la región, vender sus productos afuera y tener el desarrollo que tiene”.
Las Fintech proyectan inversiones por US$ 2.200 millones en el 2027
Con 140 mil empleos directos e indirectos, la Argentina se afianza como el tercer polo de América Latina. El 71% de las compañías ya alcanzó el punto de equilibrio, casi la mitad opera en el exterior y la industria prevé un crecimiento real del 28% en su facturación para el próximo año.
La Cámara Argentina Fintech dio a conocer los resultados de Industria Fintech Argentina 2026, la segunda edición del relevamiento integral que mide el tamaño, la composición y las perspectivas del sector en el país. La exposición estuvo a cargo de Alejandro Tejero Vacas, Director de Comunicación de la entidad.
El directivo detalló la radiografía de una industria que alcanza las 1.108 empresas dedicadas al desarrollo y distribución de servicios financieros a través de la tecnología. El 75 % son startups; Tejero Vacas mencionó de manera risueña que en este sector "hablar de PYME es algo que no existe".
El estudio no precisa una cifra o porcentaje exacto de cuántas compañías extranjeras se radicaron formalmente en el país. Pero este año "fue muy evidente la llegada de empresas de afuera que vienen a la Argentina" buscando probar modelos o expandirse en la región (mencionó los casos de Revolut y firmas provenientes de China, Europa del Este y Brasil).
El estudio, elaborado con el respaldo técnico y metodológico de la consultora Taquion, refleja un sector con modelos de negocio maduros, alta capacidad de exportación de servicios y una firme apuesta por la inversión privada.
Empleo y proyección internacional
Tejero Vacas destacó los datos que señalan "una industria que creció, desarrolló modelos de negocio sostenibles y tiene capacidad para competir internacionalmente".
En esa línea, enfatizó el valor estructural que el sector aporta a la economía real: "Son empresas que generan empleo, incorporan nuevas tecnologías y mantienen una fuerte apuesta por la inversión. Argentina tiene una oportunidad importante para seguir ampliando el aporte de la industria fintech a su economía".
Con sus 1.108 compañías, Argentina se ubica como el tercer polo fintech de América Latina, situándose únicamente por detrás de Brasil (1.728 firmas) y México (1.111). El entramado productivo abarca diez grandes “verticales” (nichos) de negocio y 26 subverticales.
El segmento de Medios de Pago lidera la presencia con 438 empresas en Emisión y Procesamiento y 307 en Aceptación y Redes, seguido por Activos Financieros y Mercados de Capitales (293), Crédito y Financiamiento (285) y Cripto & Blockchain (140). Asimismo, existe un alto nivel de diversificación: en promedio, cada firma opera en dos verticales simultáneamente.
En materia laboral, la industria emplea de manera directa e indirecta a cerca de 140.000 personas. A pesar de que tres de cada cuatro empresas cuentan con estructuras relativamente pequeñas de menos de 100 colaboradores, el 52,4% amplió su plantilla de personal durante el último año y un 82% del talento tecnológico empleado es de origen local.
Inversiones y autofinanciamiento
Uno de los datos más sobresalientes expuestos en el informe de la Cámara es el ambicioso plan de desembolsos: el 90% de las empresas ya definió sus planes de inversión para 2027, los cuales suman un estimado de US$ 2.200 millones.
La masa de recursos estará destinada principalmente a desarrollo tecnológico (68%), marketing y adquisición de clientes (51%), expansión geográfica (38%) y atracción de talento (38%).
Este volumen de inversión ocurre en un contexto de marcada solvencia y disciplina financiera. El 71% de las compañías del sector ya alcanzó el punto de equilibrio (breakeven) y un 73% aumentó su facturación en términos reales durante el último año.
Además, la industria muestra una escasa dependencia del crédito tradicional: el 80,4% se financia con capital propio, mientras que el 11,3% recurre a inversores institucionales y el 9,5% a venture capital.
Para 2027, las expectativas de ingresos siguen una trayectoria alcista, con un incremento real proyectado del 28% en la facturación promedio. Este dinamismo estará traccionado principalmente por las scale-ups (con proyecciones del 40%) y el vertical Cripto & Blockchain (36%).
Vanguardia en IA y exportaciones
El relevamiento pone de manifiesto la rápida adopción de tecnologías de frontera: el 99% de las fintech argentinas utiliza inteligencia artificial en sus procesos. Un 22% la posiciona como el componente central de su producto comercial, el 34% desarrolla modelos propios de machine learning y un 87% cuenta con arquitecturas tecnológicas propias o híbridas apoyadas en APIs estables.
En cuanto a la inserción internacional, el 49% de las compañías ya opera en el exterior -principalmente en Chile, Colombia, México, Uruguay y Perú-, una proporción que se eleva al 68% al contabilizar a las empresas que planean internacionalizarse en el corto plazo. Entre los nuevos destinos con mayor atractivo sobresalen Paraguay (19%), México (13%) y Uruguay (13%).
La agenda regulatoria y tributaria
Pese al optimismo del sector, Tejero Vacas remarcó las principales inquietudes planteadas por los ejecutivos de la industria. La presión tributaria encabeza la lista de desafíos con el 59% de las menciones, seguida por la necesidad de modernizar el marco regulatorio (52%).
Al indagar sobre las barreras específicas para el lanzamiento de nuevos productos, el 41% señala la carga fiscal y el 32% argumenta falta de claridad normativa.
No obstante, la valoración general de las reglas de juego vigentes es positiva: el 61% de los encuestados considera adecuado el marco regulatorio actual para su actividad, aunque demandan reformas fiscales (40%) y esquemas regulatorios segmentados que contemplen las diferencias de escala entre pequeñas y grandes empresas (32%).
De cara al próximo año, el 59% de los empresarios prevé una mejora general de la situación económica en la Argentina. Asimismo, un 91% anticipa un proceso de consolidación de la industria, en el que las fusiones y adquisiciones jugarán un rol clave para alcanzar la escala requerida ante la creciente competencia regional.