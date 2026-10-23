Hay 1.108 compañías en el país

Las Fintech proyectan inversiones por US$ 2.200 millones en el 2027

Con 140 mil empleos directos e indirectos, la Argentina se afianza como el tercer polo de América Latina. El 71% de las compañías ya alcanzó el punto de equilibrio, casi la mitad opera en el exterior y la industria prevé un crecimiento real del 28% en su facturación para el próximo año.