El desafío de pasar del interés a la implementación

La IA se abre camino en Santa Fe con foco en la capacitación empresarial

La Inteligencia Artificial comienza a consolidarse como una herramienta clave para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. Sin embargo, su adopción aún es limitada y la capacitación aparece como uno de los principales desafíos para acelerar su implementación.