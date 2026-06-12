Por su “extraordinaria labor humanitaria”

El emotivo homenaje de Carlos Gustavo de Suecia a la reina Silvia en sus bodas de oro

Con motivo de las celebraciones por sus cincuenta años de matrimonio, el rey sorprendió a la reina con la medalla Serafimer, la más alta distinción honorífica. Se trata de una condecoración que se concede en muy contadas ocasiones. Sus tres hijos fueron testigos de este emotivo momento.