Es oficial

El escrutinio definitivo confirmó la victoria de Rodrigo Paz en las elecciones presidenciales de Bolivia

El senador centrista obtuvo el 54,96 % de los votos, frente al 45,04 % de Jorge Tuto Quiroga. El mandatario de Bolivia, Luis Arce, aprobó un decreto que establece las líneas para la "transmisión de mando".