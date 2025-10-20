Con el 54,5% de los votos, Rodrigo Paz ganó las elecciones presidenciales en Bolivia
El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se consagró como ganador del primera balotaje presidencial boliviano. En conferencia de prensa, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, dijo que la “tendencia es irreversible”.
El senador Rodrigo Paz es ahora el presidente electo de Bolivia. Reuters.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia informó que, con el 97,3% de los votos escrutados del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se consagró como ganador del primer balotaje presidencial en la historia del país.
Por mayoría
Paz obtuvo el 54,5% de los sufragios a nivel nacional, lo que equivale a 3.345.654 votos, superando al postulante de la alianza Libertad y Democracia (Libre), Jorge Quiroga, quien alcanzó 2.788.841 votos. En conferencia de prensa, el presidente en ejercicio del TSE, Óscar Hassenteufel, aseguró que la “tendencia es irreversible”.
Mientras los equipos de campaña aguardaban los resultados oficiales en sus respectivos centros de operaciones —Libre en el hotel Europa y el PDC en el hotel Presidente, ambos en el centro de La Paz—, el clima era de expectativa. Hasta el cierre de la jornada, ni Paz ni Quiroga se habían pronunciado públicamente.
Quien sí lo hizo fue Edman Lara, ahora vicepresidente electo. Desde Santa Cruz, expresó: “Llamo a la unidad y a la reconciliación de los bolivianos. Es tiempo de hermanarnos, de dejar atrás los colores políticos. Todos somos Bolivia”. Además, anunció que viajará a La Paz para brindar una conferencia de prensa junto a Paz.
¿Quién es Rodrigo Paz?
Rodrigo Paz Pereira, economista y político de 57 años, sorprendió al liderar la primera vuelta de los comicios con más del 32% de los votos, tras haber figurado en los últimos puestos de las encuestas previas.
Jorge "Tuto" Quiroga. Reuters.
Nacido en Santiago de Compostela, España, en 1967 —durante el exilio de sus padres—, es hijo del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993) y de la española Carmen Pereira. Su infancia transcurrió entre distintos países debido a la persecución política sufrida por su familia durante las dictaduras militares.
Con una sólida formación en economía y relaciones internacionales, Paz desarrolló una extensa carrera pública: fue diputado, concejal, alcalde de Tarija entre 2015 y 2020 y actualmente ocupa una banca en el Senado por Comunidad Ciudadana (CC), el espacio liderado por el expresidente Carlos Mesa.
Durante su gestión en Tarija, se impuso al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado entonces por Evo Morales. En 2019, integró la Coordinadora de la Defensa de la Democracia, que reclamó una segunda vuelta electoral tras las denuncias de fraude en las elecciones que finalmente fueron anuladas.
"Tuto" Quiroga reconoció la victoria de Paz. Reuters.
En esta campaña, Paz realizó una propuesta austera y sin grandes despliegues, contrastando con las estrategias más mediáticas de sus principales competidores, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina. Su victoria, confirmada por el TSE, marca un giro en el panorama político boliviano.
