Segunda vuelta histórica

Con el 54,5% de los votos, Rodrigo Paz ganó las elecciones presidenciales en Bolivia

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se consagró como ganador del primera balotaje presidencial boliviano. En conferencia de prensa, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, dijo que la “tendencia es irreversible”.