Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se confirma balotaje

Los datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dan como ganador de las elecciones generales de Bolivia este domingo al candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, quien obtuvo 1.566.744 votos (32,1%), con el 92% de los votos escrutados.
El segundo lugar corresponde a Jorge Tuto’ Quiroga, de la alianza Libre, con 1.314.821 votos (27%). Los resultados confirman una segunda vuelta entre el primer y el segundo lugar.
Otros candidatos
Mientras, Samuel Doria Medina, de Unidad, se ubicó en el tercer lugar con 972.444 votos (19,9%).
En cuarto puesto se encuentra Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, con 396.134 votos (8,11%), seguido por Manfred Reyes Villa de APB Súmate con 323.884 votos (6,63%).
Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre). Reuters.
En sexto lugar se ubica Eduardo Del Castillo, del Movimiento Al Socialismo (MAS), con 153.548 votos (3,14%), mientras que en los últimos puestos figuran Jhonny Fernández de Fuerza del Pueblo con 78.291 votos (1,6%) y Pavel Aracena de la alianza Libertad y Progreso (ADN) con 70.818 votos (1,45%).
Un escenario de alta fragmentación política
Estos resultados configuran un escenario de fuerte fragmentación del voto, sin un bloque mayoritario definido como en elecciones pasadas. El avance de Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, se interpreta como el ascenso de un liderazgo con impronta generacional, en contraste con referentes históricos como Tuto Quiroga o Samuel Doria Medina.
La debacle del MAS es uno de los datos más significativos de la jornada, ya que por primera vez desde 2005 no logra superar el 10% de los votos, perdiendo su histórico peso territorial en el altiplano y el Chapare.
El balotaje entre Paz y Quiroga será clave para definir el rumbo político de Bolivia en los próximos cinco años, con el desafío de garantizar gobernabilidad en un Congreso previsiblemente dividido y en un clima social marcado por demandas económicas y tensiones regionales.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
