En medio de la crisis

Elecciones en Bolivia 2025: casi 8 millones de ciudadanos definen al nuevo presidente

Bolivia celebra este domingo unas elecciones que podrían poner fin a 20 años de hegemonía del MAS. Hay más de 7,9 millones de votantes habilitados en el país y el exterior. En Buenos Aires pueden sufragar más de 60.000 personas.