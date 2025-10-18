Rodrigo Paz y Jorge Quiroga definen el cambio de Bolivia en un mano a mano

El balotaje presidencial en Bolivia enfrentará al senador Rodrigo Paz Pereira y al expresidente Jorge "Tuto" Quiroga el 19 de octubre de 2025. La elección se realiza tras la primera vuelta del 17 de agosto de 2025, en la que ninguno superó 50% ni alcanzó 40% con ventaja de 10 puntos. El voto se define en todo el territorio nacional y también en el exterior, con más de 369.000 bolivianos empadronados fuera del país, incluidas importantes mesas en Argentina. De acuerdo con el conteo oficial del Sirepre.
La segunda vuelta aparece en un contexto marcado por la ruptura interna del Movimiento al Socialismo (MAS) y la inhabilitación del expresidente Evo Morales para postular. Esa fractura impulsó llamados a anular la votación entre sectores moralesistas y elevó la proporción de votos nulos. La negociación de apoyos entre partidos y candidaturas derrotadas será clave para sumar electorado en el balotaje. De acuerdo con el recuento y reportes periodísticos.
La primera vuelta registró una participación cercana al 87% del padrón habilitado y un voluminoso número de votos nulos, que rondó el 19% del total. Rodrigo Paz lideró la primera ronda y Jorge Quiroga quedó en segundo lugar, por lo que ambos avanzaron al balotaje. La composición del Congreso también mostró cambios: el PDC y LIBRE concentraron la mayoría de bancas en Senado y Diputados. Datos electorales y distribución parlamentaria provienen del informe consolidado del proceso electoral.
Resultados y distribución de escaños
En la primera vuelta Rodrigo Paz obtuvo alrededor de 1.717.532 votos, cerca del 32% del total válido. Jorge Quiroga sumó cerca de 1.430.176 votos, con el 26,7%. Samuel Doria Medina quedó tercero con casi 1.054.568 votos y otras candidaturas alcanzaron menor porcentaje de votos. De acuerdo con el recuento oficial.
Rodrigo Paz. Crédito: REUTERS/Pilar Olivares
Del total de votos emitidos, los válidos sumaron 5.356.634; los votos en blanco fueron 172.835 y los nulos 1.371.049. La participación en el exterior totalizó 168.670 sufragios, con Rodrigo Paz también liderando en esa franja. Esos números explican la incidencia del voto exterior y del rechazo explícito mediante la anulación en la distribución final.
En el Congreso, el Partido Demócrata Cristiano obtuvo 16 senadores y 49 diputados; la Alianza Libre consiguió 12 senadores y 39 diputados; el Bloque de Unidad alcanzó 7 senadores y 26 diputados. El MAS sufrió una caída pronunciada y apenas obtuvo representación residual en ambas cámaras. Estos resultados reconfiguran el mapa legislativo para el período 2025–2030.
Contexto político: fragmentación y consecuencias
La campaña se desarrolló en un clima de alta polarización, marcado por la ruptura del MAS y las diferencias entre Evo Morales y el presidente saliente Luis Arce. Morales promovió una estrategia que incluyó llamados a anular la votación entre sus simpatizantes tras su inhabilitación para postular, lo que elevó el porcentaje de votos nulos y generó incertidumbre sobre la representatividad del resultado. De acuerdo con el análisis del proceso.
La fragmentación del oficialismo impulsó el surgimiento de una nueva izquierda y la consolidación de candidaturas opositoras. Andrónico Rodríguez emergió como una figura relevante de esa corriente, mientras que figuras tradicionales y nuevas coaliciones disputaron el electorado en un contexto de desgaste del proyecto gobernante. El cierre de alianzas será determinante en la segunda vuelta.
Ex presidente Evo Morales y Luis Arce, actual jefe de gobierno de Bolivia. La rivalidad que divide al vecino país. France 24
En lo económico, el país afronta tensiones con inflación elevada, caída de reservas y problemas en el suministro de combustibles, factores que dominaron parte del debate preelectoral. Los candidatos con posibilidades de gobernar plantearon ajustes al modelo económico vigente y no descartaron recurrir a organismos internacionales para enfrentar la coyuntura financiera. Esa agenda económica ocupará un lugar central en la etapa postelectoral.
Voto exterior, requisitos y episodios del día de la votación
El padrón exterior sumó 369.931 electores en agosto. Argentina concentró la mayor cantidad de bolivianos empadronados en el exterior, seguida por España, Brasil y Chile. Para consultar mesa y habilitación el TSE puso a disposición la plataforma "Yo Participo", que permite verificar recintos con cédula y fecha de nacimiento. El voto en el exterior no resulta obligatorio. De acuerdo con la normativa del Órgano Electoral Plurinacional.
Rodrigo Paz. Crédito: REUTERS/Pilar Olivares
La ley boliviana define el voto como obligatorio dentro del territorio y establece sanciones para quienes no concurran a votar: multas y restricciones administrativas. La multa práctica mencionada equivalió al 20% del salario mínimo y existen impedimentos temporales para acceder a ciertos trámites. Además, el Jurado electoral que no cumpla la función enfrenta multas superiores. Información de la normativa y el TSE.
Durante la primera vuelta se registraron incidentes en algunas mesas: Evo Morales votó nulo en el Chapare; a Andrónico Rodríguez lo apedrearon mientras votaba en Entre Ríos, Cochabamba; y se reportó la detonación de un artefacto en un centro de votación sin daños graves. Esos momentos de tensión no derivaron en consecuencias mayores y alimentaron la expectativa sobre la seguridad del balotaje.
Los bolivianos en Argentina y otras plazas pueden acudir al Consulado General de Bolivia en Buenos Aires o a viceconsulados en La Plata, La Matanza, Pilar, Córdoba, Jujuy, La Quiaca, Mendoza, Orán, Salvador Mazza, Rosario, Salta, Viedma y Comodoro Rivadavia para recibir asistencia. El apoyo consular será una vía institucional visible en la jornada de la segunda vuelta.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.