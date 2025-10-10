Perú: el abogado de Dina Boluarte desmintió rumores sobre la renuncia de la presidenta

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, desmintió categóricamente que haya conversado sobre asilo político o gestionado una renuncia de la mandataria peruana, durante una declaración a la prensa en Palacio de Gobierno donde explicó que su visita rutinaria obedeció a la revisión de los once procesos fiscales que actualmente enfrenta la presidenta.
El letrado, quien aclaró que su rol se limita al ámbito legal y no al asesoramiento político, confirmó su absoluta lealtad hacia Boluarte mientras dure su confianza en él, descartando abandonar su representación en este crítico momento constitucional.
Su intervención buscó clarificar los motivos de su reunión semanal con la jefa de Estado, la cual forma parte de su dinámica habitual de trabajo para analizar los múltiples expedientes abiertos en el Ministerio Público.
Portugal describió el estado anímico de la presidenta como sereno a la compleja coyuntura, destacando que mantiene comunicación permanente con su gabinete ministerial mientras evalúa diferentes escenarios políticos durante la reunión con el Consejo de Ministros.
El representante legal evitó especular sobre una eventual vacancia presidencial o la posibilidad de que presente su dimisión, argumentando que tales decisiones corresponden al ámbito político donde él no tiene injerencia profesional inmediata.
"Boluarte confía en la sensatez de los partidos políticos para preservar la gobernabilidad", según su abogado, quien reiteró que ningún tema sobre asilo diplomático ha sido planteado por ninguna de las partes involucradas en sus conversaciones privadas sobre la crisis.
Desmentida en redes sociales
Por su parte, desde la cuenta oficial de la Presidencia peruana en X, también desmintieron las versiones de denuncia.
“¡Atención! Esta información, publicada en redes sociales, es falsa” dice el mensaje, junto a la foto de una publicación de la periodista Graciela Villasís, que anunciaba que Boluarte renunciaría a las 8pm del jueves.
