El gobierno de Brasil inició este jueves el procedimiento formal previsto por su legislación para evaluar medidas de reciprocidad económica frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y abre una nueva etapa en la disputa comercial entre ambos países.
Brasil activa la Ley de Reciprocidad para responder a los aranceles de Estados Unidos
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva inició formalmente el procedimiento que permite evaluar contramedidas frente a los nuevos aranceles aplicados por Washington a productos brasileños.
La iniciativa se basa en la Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso brasileño y sancionada en 2025. La norma establece un mecanismo para que Brasil pueda adoptar contramedidas proporcionales cuando otro país imponga restricciones comerciales consideradas unilaterales y perjudiciales para los intereses brasileños.
La apertura del procedimiento no implica, por el momento, la aplicación automática de nuevos aranceles contra productos estadounidenses. El gobierno de Lula da Silva deberá analizar las medidas adoptadas por Washington y avanzar en las instancias previstas por la legislación antes de determinar una eventual respuesta.
Brasil inició el análisis de las medidas aplicadas por Washington
Según informó la Cancillería brasileña, el proceso comenzó a partir de una solicitud para encuadrar las medidas estadounidenses dentro de los mecanismos establecidos por la Ley de Reciprocidad Económica.
El análisis estará centrado en las disposiciones comerciales adoptadas por Estados Unidos bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio, un instrumento utilizado por Washington para investigar y responder a determinadas prácticas comerciales de otros países.
La medida brasileña se produce después de que Estados Unidos estableciera nuevos aranceles sobre productos provenientes de Brasil. Las disposiciones estadounidenses incluyen un arancel del 25% sobre determinados bienes brasileños y otro gravamen adicional que lleva algunas posiciones hasta el 37,5%. El impacto alcanza a una parte de las exportaciones brasileñas hacia el mercado estadounidense.
Desde Brasil consideran que las medidas adoptadas por Washington son injustificadas y cuestionan el carácter unilateral de las decisiones. Al mismo tiempo, el gobierno brasileño mantiene abierta la posibilidad de negociar con Estados Unidos para intentar reducir el impacto de los nuevos gravámenes.
La Ley de Reciprocidad permite evaluar distintas alternativas. Las eventuales respuestas no necesariamente deberían limitarse a la aplicación de aranceles equivalentes: el marco legal contempla la posibilidad de adoptar otras restricciones comerciales, siempre que sean proporcionales a las medidas que afecten a Brasil.
De esta manera, el anuncio de este jueves representa el inicio de un procedimiento y no una decisión definitiva sobre qué productos estadounidenses podrían ser alcanzados por una eventual respuesta brasileña.
Lula mantiene abierta la vía de negociación con Estados Unidos
A pesar de activar formalmente el mecanismo de reciprocidad, el gobierno brasileño mantiene una estrategia que combina la preparación de eventuales contramedidas con la búsqueda de una salida diplomática.
La apertura del procedimiento permite a Brasil avanzar con las herramientas previstas en su legislación mientras continúan las conversaciones con funcionarios estadounidenses. De acuerdo con informes sobre el proceso, el gobierno brasileño notificó a Washington y busca iniciar consultas para discutir las medidas comerciales.
El escenario representa un nuevo capítulo en la relación comercial entre las dos mayores economías de América. Para Brasil, uno de los principales objetivos es evitar que los aranceles estadounidenses generen un impacto mayor sobre sus exportaciones, sus empresas y las cadenas de producción vinculadas al comercio exterior.
Los nuevos gravámenes estadounidenses comenzaron a modificar las condiciones de acceso de productos brasileños al mercado de Estados Unidos. Según estimaciones difundidas por medios brasileños, las medidas pueden alcanzar exportaciones por unos 7.400 millones de dólares, aunque el impacto final dependerá de los productos afectados y de la evolución de las excepciones y negociaciones.
La respuesta de Brasil también debe observarse dentro de un escenario comercial internacional marcado por el aumento de medidas arancelarias y disputas entre grandes economías. En este contexto, el gobierno de Lula busca combinar la defensa de sus exportaciones con la diversificación de mercados y medidas de respaldo para los sectores afectados.
Por ahora, el paso anunciado por Brasil deja abierta una etapa de evaluación. La aplicación de una eventual represalia dependerá del análisis de las autoridades brasileñas y de la evolución de las conversaciones con Washington.
El gobierno de Lula ya había anticipado que utilizaría los mecanismos disponibles para responder a las medidas estadounidenses. La activación formal de la Ley de Reciprocidad convierte ahora ese planteo político en un procedimiento administrativo y comercial concreto, aunque todavía no define cuáles serán las medidas que finalmente podría adoptar Brasil.